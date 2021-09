“Ha caído un poco la rentabilidad, pero la lechería sigue siendo negocio”

La Asociación Unión Tamberos (AUT) es una emblemática cooperativa de la región que ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años. A comienzos de mes llevó a cabo sus asambleas (General y Extraordinaria), donde los socios tuvieron la posibilidad de elegir nuevas autoridades. En ese sentido, se decidió que el Dr. Carlos Berrón asuma los destinos de la institución en reemplazo de Luis Zurverra.

Teniendo en cuenta que la lechería representa la principal actividad de la institución, el presidente analizó el contexto que atraviesa la cadena: “está todo en ´stand by´; la industria en este momento ha congelado los precios, para nosotros puede empezar a complicarse porque aumentan los costos de la materia prima y paralelamente el consumo de la población está retraído por los altos costos y por la inflación, que provoca la pérdida del poder adquisitivo.

A eso hay que sumarle que la actividad se encuentra afectada también, de manera indirecta, por la medida del cepo a las exportaciones de carne bovina que, según admitió, “no sabe qué persigue, pero los tambos se han visto perjudicados porque se prohibió el envío a China de esa vaca vieja o improductiva que apuntalaba los números”.

Pese a todo, Berrón aclaró: “todavía sigue siendo rentable el negocio. Ha caído un poco la rentabilidad y se viene la primavera, pero siempre apostamos por la producción porque es lo único que sabemos hacer, trabajar y producir”.



“UNIÓN SOLIDARIA”

A partir de 2013, la AUT puso en funcionamiento un sistema de comercialización de leche denominado “Unión Solidaria”, con el objetivo de proteger la producción de sus socios.

Bajo esta modalidad, el productor asociado que adhiere al sistema pone a disposición de la Cooperativa la producción de su tambo para que ésta la comercialice en su nombre. “Esa unión de voluntades nos permite operar un volumen significativo de leche para obtener así mejores condiciones de precio en provecho de los asociados”, reconoció Berrón. En ese sentido, agregó: “hoy estamos por encima del valor de referencia de la OCLA”.

En la actualidad, “Unión Solidaria” maneja un volumen de 150.000 litros mensuales, que no representa la totalidad de la leche de los asociados. “De a poco, la gente va adquiriendo confianza y regresa al sistema, pero no es sencillo romper con la tradición de aquellos que están acostumbrados a entregar a una empresa láctea”.

Por otra parte, contó que desde hace un tiempo están “captando muchos tambos pequeños” que comercializan directamente con la Cooperativa. Según comentó, “en ese segmento manejamos unos 30.000 litros diarios que en definitiva pertenecen a aquellos productores chicos que la industria rechaza o no quiere”.



LOGROS Y DESAFÍOS

La AUT ha llevado a cabo diversas obras para dar respuestas a sus asociados. Así, a lo largo del tiempo se ha construido una sucursal en la localidad de Progreso, una planta de distribución en Franck y se concretó la ampliación de la planta de balanceados con un nuevo silo y una nueva noria.

También se ejecutaron obras en la planta de Colonia Nueva, se registró la apertura de las sucursales de Felicia y San Carlos, y además se adquirió equipamiento conformado por vehículos y maquinarias.

Además, la AUT formalizó un acuerdo de colaboración con la cooperativa “8 de Septiembre” (Esperanza) para construir el primer edificio de altura en Franck, que será de seis pisos. De acuerdo a lo informado, estará ubicado frente a la plaza donde estaba la sede vieja de Milkaut y con la utilidad de este negocio, se construirá la nueva sede que se ubicará dónde está la planta de manejo.

Más allá de las mejoras en materia de infraestructura y las inversiones, la máxima autoridad de la cooperativa remarcó que “el capital más valioso” pasa por la nómina de personas que se encuentran ligadas a la AUT. “Todos tienen la camiseta puesta y la defienden con ganas”, resaltó para describir el compromiso de cada uno de los involucrados.



ASAMBLEA

Durante la Asamblea se presentó el proyecto Loteo Predio AUT, que implica la venta del inmueble ubicado en calle Rivadavia, de cuyo beneficio surgirán los recursos económicos para la construcción de las nuevas dependencias de la cooperativa sobre la Ruta Provincial Nº 6.

Cabe consignar que durante la presentación del balance, se destacó el resultado económico positivo del ejercicio correspondiente y que, por decisión del Consejo de Administración, por segundo año consecutivo se decidió la redistribución de esos dividendos entre los socios.

“Vamos a acompañar a nuestros asociados y a la producción en general, teniendo como norte los valores del cooperativismo, la ayuda mutua y la solidaridad con sentido de pertenencia para con las familias del productor y su entorno”, concluyó Berrón.