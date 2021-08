5 Mecanismos de ahorro que quizás no conocías

1 BAJATE UNA APP DE FINANZAS PERSONALES:

Mas que un mecanismo es un diagnóstico de gastos que nos ayudará a detectar egresos innecesarios. Te invito a que bajes de tu teléfono cualquier app de finanzas personales y vas a sorprenderte a fin de mes.

Ya lo decía Benjamin Franklin, un pequeño agujero puede hundir a un gran barco.

2 INVERTIR TAMBIÉN ES AHORRAR:

Dejar tus ahorros en una cuenta bancaria por tradición o seguridad es cosa del pasado. La inflación de nuestro país y las tasas magras de las entidades bancarias hacen que nos replanteemos nuestra forma de cuidar nuestros ahorros. A continuación algunas inversiones para los tiempos que corren.

3 STABLECOINS (CRIPTO-DOLARES):

En nuestro país las inversiones en criptomonedas generan algún tipo de desconfianza, principalmente a aquellas personas que todavía no tuvieron un primer acercamiento.

Las stablecoins, conocidas como cripto-dólares siempre valen un dólar, y a diferencia de otras monedas digitales no son volátiles. Las favoritas de los argentinos son BUSD, DAI Y USDT, (un dato no menor es que algunas de ellas están respaldadas por monedas como el euro o dólar, es decir cuentan con garantía fiduciaria).

4 CEDEARS:

Son certificados de depósitos argentinos que nos permiten comprar acciones de las principales compañías del mundo como Coca Cola, Apple, Disney o Google entre otras. Cotizan en el exterior y están protegidos por moneda extranjera lo que nos permite cubrirnos de la pérdida del valor del peso argentino y lo mas importante son muy fáciles de operar.

5 -SEGUROS DE INVERSIÓN:

Siendo uno de los instrumentos mas confiables y seguros del mercado nos permite formar un capital con un aporte mensual acorde a nuestras necesidades sin tener que ocuparnos de ver rendimientos ya que es administrado por especialistas. Otra de sus fortalezas es que está atado al dólar (dólar linked) por lo tanto sigue su evolución

quizás la variable mas importante de este instrumento es el tiempo, aquí un ejemplo:

Dos personas empiezan a ahorrar e invertir para sus 65 años, a una tasa del 7.5% anual en dolares.

La primera comienza a sus 50 años invirtiendo u$s 3.600 anuales

La segunda comienza a sus 25 años invirtiendo u$s 1.200 anuales

La persona de 50 años acumulara u$s 112.528, habiendo invertido u$s 57.600

La persona de 25 años, acumulará u$s 316.437, habiendo invertido u$s 49.200.

BONUS TRACK:

En una conferencia Jeff Bezos (creador de Amazon) le pregunta a Warren Buffet (uno de los inversores mas grandes del planeta):

JB- Si tu tesis de inversión es tan simple, porque la gente no te copia?

WB- porque nadie quiere hacerse rico despacio.