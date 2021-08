Sr. Director:Salvemos a nuestros afectos, de lo que pudo ser y no fue. No nos permitamos guardarnos algo de lo que necesitan de nosotros quienes están a nuestro lado. Día a día, la vida nos da la oportunidad de saldar las deudas afectivas; brindar buenos tratos, palabras amorosas; el perdón y la presencia misma que acaricia y se solidariza. La vertiginosidad a la que nos somete la sociedad, el mundo, hace que a veces se actúe mecánicamente, corriendo al tren de las actividades y responsabilidades excesivas, que se nos impone o nos imponemos; y así pasan las horas y los días, sin darnos cuenta, y de creernos omnipotentes e inmortales; hasta que algo con mayor fuerza nos detiene; y es ahí donde hacemos una introspección de la vida que llevamos y la omnipotencia se desvanece, hasta hacernos sentir que somos seres humanos con limitaciones y la necesidad de un “parate” para dar y recibir afecto, tiempo, presencia, sobre todo a los niños y niñas, que están creciendo, donde el amor, la presencia y la contención , son fundamentales.No dejemos que el arrepentimiento se transforme en una cicatriz; en un recuerdo imborrable de lo que pudo ser y no fue. Estar vivos nos ofrece la oportunidad de revertir o enmendar acciones, que consideremos no fueron correctas, o la omisión de las mismas hacia los seres que están a nuestro alrededor. Está en nuestras manos cambiar, si así lo notamos; por nuestro bien, el de los demás y el del mundo.Ana María Abuh Arias de AbeilléRafaela