5 Razones para contratar un seguro de vida

Un seguro de vida es un instrumento que nos ayuda a solucionar o reducir la incertidumbre económica sobre nuestro futuro y el de nuestra familia.

Existen distintas formas de generar ingresos y también de protegerlos, la más conocida es a través de nuestro trabajo. Con el dinero que ganamos vamos formando nuestro standard de vida y si nuestros ingresos son mayores que nuestros egresos, vamos a generar lo que comúnmente conocemos como Ahorro.

¿Ahora pensemos, que pasaría si por algún motivo se cortan nuestros ingresos?

Estas son las 5 razones más importantes por la cual nuestros ingresos pueden verse afectados:

1 Desempleo: Quizás la más amenazante de estos tiempos. La llegada inminente de la tecnología acelerada por la pandemia mundial, hizo que muchas empresas, profesionales independientes y trabajadores comiencen a reestructurar su forma habitual de trabajar. Quienes no se adapten pueden ver afectado su futuro.

2 Incapacidad: No es necesario sufrir un accidente para que nuestros ingresos se vean afectados. Pensemos en cualquier persona que no pueda realizar su trabajo por cualquier motivo. Ni hablar si esta situación se sostiene en el tiempo producto de un accidente o incapacidad. Aquí la economía personal o familiar se verá directamente afectada si no cuenta con una protección de sus ingresos.

3 Enfermedad: Existen muchas enfermedades que modifican nuestra forma de vivir. Con la llegada del coronavirus muchas empresas y profesiones independientes tuvieron que suspender sus actividades perdiendo ingresos y generando deudas. Hoy existen coberturas muy económicas que pueden protegernos de una enfermedad sin que se vean afectados nuestros ingresos.

4 Jubilación o Retiro: Cada vez vivimos más años. Por eso es importante planificar nuestro retiro. Pensemos por algunos segundos que hasta los profesionales más calificados tienen que seguir trabajando en su etapa pasiva para seguir sosteniendo sus ingresos. Los médicos son un claro ejemplo: la mayoría se jubila con apenas $ 30.000, quizás por eso muchos trabajan casi toda su vida. Destiná una pequeña parte de tus ingresos y transfórmalos en un complemento de tu jubilación.

5 Fallecimiento: la Quinta y última razón habla por sí sola. El fallecimiento afectará directamente a nuestros seres queridos no solo en el plano afectivo, sino también en lo económico y muchas veces de forma irreversible. Contar con un seguro de vida para protegerte o proteger a quienes más querés, es más económico que asegurar tu auto. Lo sabias?

De todas estas razones, ¿cuál es la que más te preocupa?

(*) Productor Asesor de Seguros Mat. N° 60551 SSN. Especialista en Planificación Financiera y Protección Familiar.

Fue Gerente Comercial Mapfre Argentina durante 10 años hasta el 2013, docente de la Universidad A. Interamericana desde 2001 a 2006, Actual Organizador de Seguros de las empresas más importantes de vida del país.

Millimaci & Asociados es la Organización de Vida e Inversión más grande del Departamento Castellanos y cuenta con más de 20 profesionales matriculados en la actividad aseguradora.