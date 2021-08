Las bancas en juego

Luego de presentarse las listas de candidatos para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se llevarán a cabo el 12 de septiembre, el oficialismo y la oposición ya comenzaron a encaminarse rumbo a una nueva contienda por la mayoría en las Cámara de Diputados y Senadores.Es importante destacar, en este análisis previo, que el Frente de Todos estará arriesgando 51 de sus 119 bancas en Diputados, por lo que necesita sumar diez más para alcanzar la mayoría de 129.Pero, además, el Gobierno pondrá en juego 15 de 41 escaños en el Senado, con el riesgo de perder alguna banca, por lo que deberá realizar una muy buena elección para seguir ejerciendo el control de esa Cámara en el Congreso Nacional.La principal fuerza opositora, que volverá a competir bajo la identidad de Juntos por el Cambio, se planteó como principal objetivo incrementar su cantidad de bancas en Diputados, organismo en el que expondrá 60 de sus 115 lugares.No resultará sencillo que alcance la mayoría, pero sí aparece como más factible que no le permita al oficialismo concretar esa posibilidad.En el caso del Senado, intentará revalidar sus ocho bancas, de un total de 25 en ese cuerpo legislativo, además de la que hoy ocupa la legisladora suplente Alejandra Vucasovich, quien asumió luego del fallecimiento de Carlos Reutemann.Debe mencionarse, como dato saliente, que varios de los legisladores que hoy desempeñan sus funciones en una y otra Cámara, irán por su reelección. Hay situaciones muy especiales, porque algunos senadores ya se postularon para ocupar una banca en diputados. Y paralelamente, se dio un movimiento a la inversa.Uno de los casos más representativos es el del cordobés Mario Negri, actual jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, que podría cambiarse de vereda, pero no la tendrá fácil en su provincia, ya que deberá competir con Luis Juez en las PASO.Otro referente del partido centenario, el mendocino Alfredo Cornejo, en tanto, se postula como candidato a senador por la provincia cuyana, de acuerdo con las listas que se oficializaron respetando los plazos establecidos.Una situación muy curiosa tiene como protagonistas a tres legisladores del Frente de Todos, que hoy son diputados y que tienen intenciones de sumarse, resultados mediante, a la Cámara de Senadores.Son los casos de la catamarqueña Lucía Corpacci, la cordobesa Alejandra Vigo y el tucumano Pablo Yedlin.Tanto en el Senado como en Diputados, son varios los que intentarán extender sus mandatos.Entre los primeros, figuran la santafesina María de los Angeles Sacnun, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, el cordobés Carlos Caserio y los correntinos Ana Claudia Almirón y Carlos Espínola.Otros que pretenden ser reelectos, pero en Diputados, son Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Hugo Yasky del Frente de Todos; además de Graciela Ocaña, Marcela Campagnoli, Josefina Mendoza y Fabio Quetglas de Juntos por el Cambio.En nuestra provincia, Luciano Laspina, María Lucila Lehmann y Gisela Scaglia, de Juntos por el Cambio; Josefina González y Patricia Mounier, del Frente de Todos, forman parte de las listas de candidatos a diputados nacionales.El caso que nos toca más de cerca es el del rafaelino Roberto Mirabella, que es candidato a la misma Cámara, pegando el salto desde el Senado, en el que se viene desempeñando a partir de la victoria de nuestro conciudadano Omar Perotti como Gobernador de la Provincia.Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que irán por su reelección en Diputados, son Paula Oliveto, Carla Carrizo, Fernando Iglesias y Juan Manuel López, de Juntos por el Cambio; a los que deben agregarse los candidatos Gisela Marziota y Carlos Heller, del Frente de Todos.Por otro lado, están los legisladores que dejarán sus bancas, por no haber sido incluidos en las listas de sus respectivos partidos o por decisión propia.Algunas de las figuras más notorias son Fernanda Vallejos, José Ignacio de Mendiguren, Mirta Tundis, Nicolás Rodríguez Saá y Marcelo Köening, todos del oficialismo en Diputados.Entre los representantes de la oposición, no seguirán en la misma Cámara, algunos de manera sorprendente por sus gestiones, Luis Petri, Alvaro de Lamadrid, Héctor "Toti" Flores, Carmen Polledo y Brenda Austin.También varios senadores no seguirán, tales como los catamarqueños Inés Blas, Dalmacio Mera (ambos del Frente de Todos) y Oscar Castillo (de Juntos por el Cambio).Otros tres, pero tucumanos, se quedaron sin chances de reelección al no figurar en ninguna lista. Se trata de Beatriz Mirkin (del Frente de Todos), Silvia Beatriz Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) y José Alperovich (del partido gobernante, que está de licencia por una denuncia de abuso sexual).