El fútbol femenino de Liga arrancará el 15 de agosto

El Consejo Asesor del Fútbol Femenino de la Liga Rafaelina resolvió comenzar el torneo Apertura el 15 de agosto. Será una semana antes del torneo de Primera A masculino. La novedad saliente es que solicitó su reincorporación Defensores de Frontera, que había sido uno de los animadores principales en 2019, y de tal manera habrá ocho equipos participantes en primera división, y seis en Reserva (Ben Hur y Sp. Norte sólo lo harán en primera división).

En la primera fecha se jugarán los encuentros en las canchas de 9 de Julio y Ben Hur, de acuerdo a la siguiente programación: En 9 de Julio: a las 10 Sp. Norte vs. Atlético Rafaela y a las 13 9 de Julio vs. Argentino de Vila. En Reserva, previamente las 11.45 jugarán el «9» y Vila.

En Ben Hur: a las 10 Ferro Dho de San Cristóbal vs. Defensores y a las 13 Ben Hur vs. Libertad de Sunchales. A las 11.45 lo harán en Reserva, Ferro Dho – Defensores.