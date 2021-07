Villafañe: “la situación social no está desbordada, está controlada”

El impacto de la pandemia, no solo repercute en torno a lo sanitario, sino que en lo económico y social, profundizando situaciones de vulnerabilidad.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, comentó: “Se llevó a cabo una reunión con todos los coordinadores y coordinadoras de cada programa y de cada área de la secretaría de Desarrollo Humano que trabajan en el territorio, precisamente para reforzar el trabajo que estamos llevando adelante y las diferentes necesidades. En Rafaela hoy no hay personas en situación de calle, nosotros lo que sí tenemos son personas que acostumbran estar en la calle, pero tienen un lugar para volver a dormir o adonde estar, y que no siempre es el lugar que ellos quieren estar”.

La titular de Desarrollo Humano, enfatizó que “ese es también un llamado de colaboración de los vecinos, cuando sobre todo con estas bajas temperaturas, ven a una persona que está dando vueltas y pareciera que no tiene donde ir; para estos casos, tenemos una Guardia Social que está en coordinación con la Guardia Urbana y funciona las 24 horas y resolvemos la situación porque nadie debe quedar en la calle, mucho menos con estas bajas temperaturas”.

En cuanto al impacto que desde el área social se observa, a partir de las consecuencias de la pandemia, Villafañe indicó: “La situación social no está desbordada, está controlada. Habernos paulatinamente habilitado la posibilidad de poder trabajar y poder llevar adelante diferentes actividades económicas, posibilita que muchas familias rafaelinas puedan mínimamente sustentarse. Nosotros lo que estamos haciendo desde el Estado municipal, es colaborar para que puedan llegar a fin de mes, colaborar con algunas asistencias, pero no vemos una ciudad desbordada socialmente. Sí vemos una ciudad que ha cambiado de situación en la forma de vivir”.

“Nuestros programas siguen en marcha y están destinados precisamente a trabajar con las personas más vulnerables; personas que tienen situaciones de violencia que se han generado en la época de pandemia y ahora esas cuestiones persisten y hay que seguir acompañando. Además, casos de personas con discapacidad, al igual que el servicio de Niñez, Adolescencia y Familia que lo hemos tenido que reforzar por la cantidad de situaciones que hemos tenido que abordar. Es un tema muy complejo, que lleva muchas horas trabajo y que está monitoreado”, subrayó Villafañe.



ARRIBAR A LA

DOSIS 100.000

La secretaria de Desarrollo Humano, desde hace tiempo abocada a coordinar la logística del operativo de vacunación, detalló: “Recibimos una nueva tanda de vacunas que nos va a permitir a nosotros, seguir con este operativo masivo de vacunación que estamos llevando adelante. Estas dosis que recibimos esta semana, precisamente sirven para completar segundas dosis en aquellas personas que recibieron la vacuna sinopharm, y también primeras dosis para muchos jóvenes que se han anotado en los últimos días. Lo bueno y anecdótico de todo esto, es que la invitación ha surgido efecto y hemos podido contar con la responsabilidad individual de cada joven que accedió a recibir la vacuna”.

“Esto nos enorgullece, porque entendemos que ha sido un gesto solidario por parte de los jóvenes, donde no solo piensan en el cuidado de ellos sino en el de sus familias”, apuntó Villafañe.

Acerca de la articulación que se llevó a cabo con los vecinalistas, para lograr que aquellos vecinos que no se habían registrado para vacunarse, puedan hacerlo, la funcionaria dijo que “este fue un operativo que se hizo paralelamente al que se realiza en el hospital Jaime Ferré y ahora en el club Estudiantes. La verdad que hemos encontrado a muchos vecinos y sobre todo hemos ido a domicilios a llevar el equipo de salud, para que les aplique la primera dosis a muchas personas que no habían podido trasladarse y en muchos casos tampoco se habían inscripto, con lo cual, fue un trabajo en conjunto con las agencias territoriales, con el equipo de Rafaela en Acción, que han colaborado con los presidentes vecinales activamente”. “Prácticamente hemos cubierto todas las expectativas y si queda alguna persona que aún no ha recibido su primera dosis, le pedimos por favor que se comunique con el referente vecinal, con el Centro de Salud más cercano o las personas que trabajan en las agencias territoriales pertenecientes a la secretaría de Desarrollo Humano, que van a gestionar que puedan recibir la vacuna”, explicó Villafañe.

La funcionaria, manifestó que “estamos arriba de las 92.000 dosis y por la cantidad que llegaron para esta semana, vamos a arribar a la dosis número 100.000, y eso es para nosotros un dato importante, sobre todo para el equipo de trabajo que está en llevando adelante el operativo de vacunación”.