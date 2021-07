Satisfacción en docentes y alumnos en el regreso a la presencialidad en las escuelas

Con mucha alegría y felicidad, y luego de las vacaciones de invierno, este lunes, en las escuelas de Rafaela y de la provincia volvieron las clases presenciales, pero con burbujas, bimodalidad y protocolos, de acuerdo a lo informado días pasados por el Ministerio de Educación de Santa Fe. Y en este primer día de presencia en las aulas, que marca también el inicio del segundo cuatrimestre, y tras 3 semanas, la felicidad y la alegría reinó tanto en los docentes como en alumnos y padres. En charla con LA OPINION, Marisa Steinaker, Directora de Escuela N° 6393 Pablo Pizzurno de nuestra ciudad, nos comentó sus sensaciones en este nuevo regreso a la presencialidad. "Antes de este receso escolar, nosotros ya veníamos de 2 semanas con presencialidad, de la misma manera en que nos estamos manejando en esta semana, con horario reducido de 3 horas y media y con el trabajo a través de burbujas. Ahora retomamos nuevamente a través de burbujas con el mismo horario, ya que la semana siguiente, a partir del próximo lunes, vamos a empezar a hacer la jornada completa. Esto era algo que estábamos esperando y lo que estábamos deseando de alguna manera, que es trabajar con todo el grupo completo, pero sabemos que aún las condiciones sanitarias no están dadas para poner a muchos chicos en un aula, porque se debe seguir manteniendo el distanciamiento y el trabajo en burbujas".

Sobre si está de acuerdo con estas medidas implementadas por parte del gobierno provincial, la docente sostuvo que

"está comprobado que en realidad en las escuelas no se produce contagio. El tema está bastante controlado porque se aplican los distintos protocolos, como el uso permanente del barbijo tanto en alumnos como en docentes, el lavado de manos continuo, el uso del gel y la temperatura que siempre le tomamos a los chicos, con lo cuál también tenemos esa seguridad de que vienen en buenas condiciones de salud. Creo que el protocolo se está aplicando perfectamente en todas las escuelas, porque además, los docentes usan también la máscara frente a los alumnos. Entonces, no se dan los contagios. Y ante el menor síntoma, se aisla la burbuja, con lo cuál se toman todas las medidas necesarias. También tenemos que agradecer el compromiso de las familias, que ante el mínimo síntoma compatible con Covid, ya sea toz o dolor de garganta, no envía a los chicos a la escuela. En ese sentido, las familias son conscientes, y eso ayuda también a que el virus no se propague. De todos modos, los papás también se mostraron muy contentos con este regreso a la presencialidad de los alumnos. De hecho, ahora se inicia una inscripción de vacunación para los menores, con lo cuál es otra señal de que es probable de que en poco tiempo se pueda volver al trabajo normal". Cabe consignar que asisten a este establecimiento unos 620 alumnos entre el nivel inicial y primario y alrededor de 40 docentes.

Y respecto a cómo ha sido el uso de la virtualidad en este año y medio de pandemia, la entrevistada opinó que "fue muy difícil y no es lo mismo. Por supuesto, todos los docentes prefieren la presencialidad antes que la virtualidad porque hay temas que son difíciles de hacerle llegar a los chicos a través de una pantalla. Pero tuvieron que adaptarse y aprender, porque tampoco estaban preparados para trabajar de esa manera. Y de a poco, con el correr de los días, fueron mejorando. Fue un aprendizaje nuevo para las dos partes, para el maestro y el alumno, como por ejemplo el hecho de respetar turnos, no hablar todos juntos al mismo tiempo, apagar y prender los micrófonos. En nuestra escuela, tenemos la suerte de que la mayoría de las familias, casi un 95%, tienen internet en sus domicilios, entonces no era una dificultad la conexión, además de contar con los dispositivos necesarios, ya sea teléfonos o computadoras. Igualmente, los que no tenían esa posibilidad el año pasado no se los hacía venir a la escuela, pero este año ya sí, donde se los hacía venir a través de una tutoría, donde el docente los atendía una o dos horas por día o el que no podía venir, se acercaba al establecimiento a buscar las actividades en formato papel para hacerlas en casa. Lo bueno fue también que los chicos se adaptaron enseguida y están muy bien preparados para todo esto, conscientes y saben de los cuidados. Ellos también se mostraron entusiasmados con este regreso a la escuela, donde pudieron volver a estar presentes con los compañeritos. Estaban todos felices de haber venido, ya que hacía 3 semanas que no venían a la escuela". Por último, en relación

a los métodos de evaluación, acotó que "se seguirá con una evaluación formativa, donde se evaluará los avances en base a contenidos que priorizamos ya desde el año pasado. Se va a evaluar el proceso. De acuerdo a lo informado en el último Decreto, el Nº 397, se explica que el chico que tenga hasta el 70% de los contenidos apropiados de esos contenidos prioritarios, pasa de grado".



MAS TIEMPO ESCOLAR

Quedó confirmado, de acuerdo a lo anunciado por la Ministra de Educación, que a partir del próximo lunes 1 de agosto, los chicos tendrán una extensión horaria en las escuelas y así poder llevar a cabo la jornada simple completa. Los de la Primaria tendrán una hora cátedra más de clases, mientras que los de la Secundaria afrontarán dos horas más de presencia en las aulas. "En el segundo semestre nos proponemos más tiempo en la escuela y recuperar la jornada simple completa tal cual la conocimos antes de la pandemia. Los docentes trabajarán en sus horarios reglamentarios para enriquecer y fortalecer la experiencia pedagógica", sostuvo Adriana Cantero.