5 Detenidos por intento de robo de 11 chapas

Efectivos policiales de nuestra ciudad tomaron conocimiento que en la ex Curtidora del Oeste Santafesino, emplazada en calle Remedios de Escalada e Intendente Giménez, personas ajenas estarían sustrayendo chapas, gracias a un alerta proporcionado por el Centro de Monitoreo Urbano.

Rápidamente los uniformados realizaron una saturación en la zona y en intersección de calles Fader y Dimas Mateos, se identificaron y aprehendieron a cinco personas que tendrían relación con el hecho, cuyas edades son de 44, 28, dos de 25 y el restante de 22 años, informó oficialmente la Unidad Regional V.

Los mismos fueron identificados como Víctor Manuel L. (44); Brian Argentino V. (25); Lucas Martín F. (28); Pablo Javier V. (25); y Gonzalo Ariel O., de 22 años de edad.

Tras realizar un rastrillaje por la zona se hallaron en medio de un pastizal de la ex curtiembre cuatro chapas de unos doce metros aproximadamente cada una, las cuales fueron secuestradas.

Ya en horario vespertino y continuando con investigaciones relacionadas a la sustracción de chapas, personal policial recuperó otras siete de las mismas, lo que totaliza junto al hallazgo matutino, once unidades.

Algunas de las mismas fueron encontradas en momentos que estaban por ser transportadas y otras en una vivienda cercana al lugar delito.

Actuó personal de Cuerpo Guardia de Infantería juntamente con Brigada Motorizada y con colaboración de la Comisaria N° 1.



MAS DERIVACIONES

Según lo adelantado en la víspera en LA OPINION Online, el robo de chapas habría sido mayor incluso con derivaciones impensadas.

De acuerdo al portal de este Diario, ayer por la tarde, ante personal policial se hizo presente un hombre de 46 años de edad y residencia en la calle Nottebohn al 1600 de la ciudad de San Jorge, y manifestó que es encargado de un predio sito en la calle Remedios de Escalada al 600. Señaló asimismo que al arribar se percató del faltante de 80 chapas y 8 andamios de caño, más diversos hierros.

En dicho lugar un vecino dio a conocer que en calle Córdoba al 900 había una camioneta con chapas, y al dirigirse hacia dicha dirección los uniformados en la esquina de Remedios de Escalada y San Lorenzo observaron una camioneta Peugeot 504 con carga de chapas.

Al ser interceptada se entrevistó a quien la manejaba, identificado como DP, de 25 años de edad y domicilio en Rafaela, quien dijo que había comprado de buena fe cuatro chapas en una vivienda de Córdoba al 900, tras un contacto por internet.

Seguidamente se procedió al secuestro de las chapas de referencia, y se concretó una requisa en el domicilio antes mencionado donde el resultado fue negativo.

No obstante, en el fondo del patio donde reside el suegro de la joven que había atendido a los servidores de la ley, se ubicaron tres chapas de 12 metros de largo por 1,50 metro de ancho y también fueron incautadas, a la vez que continúa la investigación a fin de tratar de lograr el esclarecimiento definitivo de lo ocurrido.