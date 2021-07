Bares podrían atender hasta la medianoche

La Provincia de Santa Fe anunciaría hoy una flexibilización de las medidas de convivencia por la pandemia de Covid, que incluiría la habilitación de reuniones sociales de hasta 10 personas en espacios cerrados y la ampliación del aforo para los bares, restaurantes, gimnasios, iglesias y casinos hasta el 50 por ciento, a la vez que también se permitirá la práctica de deportes de contacto en lugares cerrados, como el fútbol 5. El otro cambio importante es que los bares podrán atender hasta la hora 0, lo que implica una hora más respecto a los viernes y sábado -funcionan hasta las 23 hs- y tres horas más en relación al resto de los días cuando deben cerrar a las 21.

En el caso del departamento Castellanos descendió a la categoría de "medio riesgo epidemiológico sanitario" por la cantidad de contagios y los niveles de ocupación de las camas críticas, que comparte con San Justo, Belgrano e Iriondo. En tanto, se encuentran en "alto riesgo epidemiológico sanitario" los departamentos La Capital Gran Rosario, Caseros, Constitución, General López, General Obligado, Las Colonias, San Cristóbal, San Jerónimo, San Martín, Vera y San Lorenzo.

El gobernador, Omar Perotti, quien ayer se encontraba en Buenos Aires, deberá firmar hoy el nuevo decreto ya que este viernes vence el que comenzó a regir el pasado 9 de julio. De todos modos, el mandatario provincial definirá el alcance de las flexibilizaciones luego de las consultas correspondientes con las autoridades del Ministerio de Salud y los intendentes. Si se aprueban estos parámetros, en Santa Fe se volverán a permitir las reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas, y en espacios públicos de hasta 50 personas.

En cuanto a la práctica recreativa en establecimiento cerrados, si no hay sorpresas se ampliaría el aforo al 50 por ciento, al igual que en los casinos, bingos y en los eventos culturales y religiosos en lugares cerrados. En los cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines también se ampliaría la capacidad al 50 %, adoptando los protocolos de cuidados respectivos.

Con relación a la gastronomía, los restaurantes y bares podrán abrir hasta las cero hora y con un aforo del 50%, lo que en gran medida dará respuesta a los reclamos efectuados por el sector, en especial para la celebración del Día del Amigo. Asimismo, se prevé la habilitación de viajes en grupos de hasta 10 personas para actividades recreativas, sociales y comerciales, en tanto se verifiquen las siguientes condiciones:

-Que tengan como ciudad de origen y destino localidades que no sean consideradas en situación de alarma epidemiológica y sanitaria.

-Que se originen y finalicen en terminales de ómnibus debidamente habilitadas.

-Que no se trate de viajes de egresados y egresadas y jubilados y jubiladas.

-Que no incluyan pasajeros o pasajeras que hayan estado en el exterior durante los últimos 14 días o sean convivientes de quien revista tal condición.

-Que los pasajeros o las pasajeras no hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 durante los 14 días previos al viaje, ni hayan tenido un diagnóstico positivo de Covid-19 en el mismo período.