Santiago Apóstol: misa en acción de gracias

Desde el Centro Gallego de Rafaela se difundió que con motivo de la Festividad de Santiago Apóstol, Santo Patrono de Galicia y de España, invita a participar de la misa que se celebrará el domingo 25 de julio a las 18 hs en la Catedral de Rafaela. La misma será oficiada por el obispo diocesano Mons. Luis A. Fernández.

Esta celebración tiene remarcada importancia dado que 2021 y 2022 son Años Santos. Es de destacar que el 25 de julio también conmemoramos el Día de la Patria Gallega por lo que la efeméride es doble.



Año Santo Jacobeo

El Año Santo Jacobeo se celebra en Galicia cuando el 25 de julio día de la festividad del Apóstol Santiago, Santo patrono de Galicia y de España cae en domingo. Esto suele ocurrir con una cadencia regular de 6-5-6-11 años, de modo que en cada siglo se celebran catorce Años Santos Jacobeos. El próximo será en el año 2027.

El Año Santo Compostelano cuenta con sus propios ritos. El más conocido es la apertura de la Puerta Santa, momento en el que comienza oficialmente el Año Jubilar.

Este acontecimiento tiene lugar la tarde del 31 de diciembre, cuando el arzobispo de Santiago procede a abrir esta puerta situada en la parte posterior de la Catedral de Santiago, con salida a la Plaza de la Quintana. Con un martillo de plata, el arzobispo golpea tres veces el muro que tapia la Puerta Santa como símbolo de la dureza del Camino que lleva hasta allí.

Tras este ritual, pide al Apóstol permiso para entrar y, a continuación, se derriba el muro. La Puerta Santa queda abierta los 12 meses siguientes y, según manda la tradición, todos los peregrinos que ese año lleguen a Santiago deben utilizar esa puerta para acceder a la Catedral.

El Xacobeo 2021-2022 es el Año Santo número 120 de la historia. Hablamos de una fecha muy especial, ya que hace once años que no se celebra.

El camino de Santiago es una tradición basada en la fe a Santiago Apóstol el Mayor. Surge en la Edad Media cuando descubren los restos del apóstol. Desde esa época a la actualidad unos 10.000 km de caminos convergen en Santiago de Compostela donde su catedral guarda los restos del Apóstol, Papas y Reyes se arrodillaron ante su sepulcro . Representa un fenómeno histórico. Los peregrinos acudían y acuden de todas partes, hoy ya no es un camino para peregrinos católicos sino que es ecuménico, interreligioso.

La peregrinación es un recorrido de espiritualidad que se realiza en un entorno de paisajes que van cambiando en cada tramo y donde se encuentra el arte y la historia de siglos y la hospitalidad que es característica y se sigue practicando desde la Edad Media con los primeros peregrinos.

Hacer el Camino de Santiago es decir la peregrinación hasta llegar a la tumba del Santo, no es un requisito para celebrar el Xacobeo pero muchos peregrinos aprovechan esta celebración para realizarlo.

Debido a la pandemia, el Vaticano dispuso que el Año Santo se extienda también a 2022 para permitir a los peregrinos llegar a la Catedral de Santiago de Compostela. Durante el Año Santo en Galicia y en todos los lugares donde existan Centro Gallegos en el mundo se celebran actividades de música, baile, teatro, cine y por supuesto la tradicional fiesta. Este año las mismas se realizan en forma virtual y según cambien las condiciones sanitarias se irá pasando a la forma presencial.