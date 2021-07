Gardiol: “la situación es grave y esperamos una respuesta de la clase política”

La dirigencia agropecuaria se encuentra con la “guardia alta”. Desde hace unos meses, los embates del Gobierno nacional han sido recibidos con total rechazo y disconformidad por parte de los productores. Así ha quedado demostrado en el recordado cese de comercialización realizado a fines de mayo, pero también en los distintos actos celebrados el último 9 de Julio. Precisamente, en la ciudad santafesina de Avellaneda se dio la concentración más importante de la provincia, con la presencia de dirigentes de fuste, entre ellos la flamante presidenta de CARSFE, Sara Gardiol.

La entidad que agrupa a las asociaciones rurales de Santa Fe tiene por primera vez, en sus 83 años de vida, a una mujer en el máximo cargo. El debut “oficial” en una manifestación justamente se produjo en el norte provincial. En diálogo con el programa radial ADN Rural, Gardiol comentó sus sensaciones: “fue un acto muy emotivo, con banderas celestes y blancas, muy lindo para todos nosotros que nos acercamos a pedirle un cambio de actitud al Gobierno nacional”. Y agregó: “fue un movimiento ciudadano porque todos los sectores están con problemas de distinta índole, pero el sector agropecuario pareciera ser el más notorio y es el que está cruzado por varias actividades”.

Para graficar el impacto de las medidas oficiales en el sector productivo santafesino, la presidenta de CARSFE mencionó el cepo a las exportaciones que genera grandes complicaciones en toda la cadena, con daños importantes en el eslabón primario y también industrial. “Lo que están aplicando no es la solución, sino todo lo contrario porque decisiones de estas características provocan inconvenientes sociales afectando a todos, productores, trabajadores y empresarios”, reconoció.

“Hace dos semanas que estoy en la presidencia y no he entablado contacto con autoridades del Gobierno provincial. Próximamente trataremos de tener una entrevista con el gobernador para trabajar sobre los temas, conocer el pensamiento y accionar que tendrán, y cuál será el acompañamiento que nos brindarán porque también debe preocuparlos lo que está pasando en la provincia”, indicó. Y afirmó: “la situación es grave y esperamos una respuesta de ellos.



“NO SABEN ESCUCHAR”

Teniendo en cuenta que este tipo de medidas restrictivas ya se han tomado en el pasado, Gardiol admitió que el presente parece “una película mala que vemos dos veces”. En ese sentido, apuntó sus críticas hacia quiénes tienen responsabilidad y toman decisiones: “parecería que no saben escuchar lo que la ciudadanía exige y por eso seguirán las manifestaciones y reclamos”.

Al respecto, confesó que el “9J” comenzó con otra impronta distinta al 2008, pero también ponderó que existen algunas similitudes con aquella protesta del sector agropecuario que se convirtió prácticamente en una gesta e impidió la aprobación en el Congreso de la Nación de la recordada ”125”.

“Pienso que en algún momento escucharán y no debemos olvidar que Nosotros tenemos representantes en las legislaturas y a ellos también les toca pensar y luchar por cada una de las jurisdicciones que representan”, expresó. Y puntualizó: “cuando yo digo que no saben escuchar, es porque no se puede creer que en provincias donde hay mano de obra e inversión, los propios representantes saquen normas que van en contra del sector productivo y la sociedad”.

Por otra parte, al ser consultada sobre el famoso “Plan Ganadero” anunciado por el Gobierno, la presidenta de la entidad resaltó que “el sector específicamente nunca ha sido consultado ni ha participado”. “Hasta donde sabemos, los ministros provinciales se han reunido con Luis Basterra pero desde CARSFE no hemos escuchado, leído ni visto la iniciativa, con lo cual el contenido no lo conocemos”.



PRIMERO, EL DIÁLOGO

Si algo destaca a la dirigencia rural es la vocación y la apuesta por el diálogo. Sin importar la ideología o el Gobierno de turno, buscan sentarse en la misma mesa que las autoridades para expresar las necesidades del sector y sugerir políticas de largo plazo que brinden previsibilidad a las diversas actividades.

Ese espíritu pregona también CARSFE y su presidenta así lo explicó: “nosotros buscamos ser dialoguistas y mantener una postura que hemos desarrollado hasta el momento. En la Confederación conocemos la problemática de cada lugar, trabajamos en comisiones para resolver cuestiones puntuales y tratamos de poner la mejor dinámica, incluso en este escenario de pandemia que a veces limita un poco el accionar”. Y concluyó: “siempre estamos consultando y viendo qué se puede atender y hacer para poder resolver algunos problemas”.