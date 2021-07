El precio de la leche en polvo cayó fuerte en el mercado mundial

El tender de Fonterra ratificó la tendencia bajista en sus cotizaciones en lo que es la cuarta caída consecutiva para el principal commodity negociado, la leche en polvo entera, que promedió los 3.800 US$/tn, alejándose de aquel escenario de marzo-mayo de 4.100 US$/tn. “En los primeros meses de éste año asistimos a una fuerte suba del precio de la LPE que llegó a US$ 4.224, luego comenzó sistemáticamente a disminuir el precio hasta los US$ 3.864 de la subasta de este martes”, reportó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). “De todas maneras podemos ver en la serie histórica que los precios actuales son los más altos desde finales de 2013 y principios de 2014”, agregó la entidad.Si bien los precios futuros, tal como venía sucediendo en los meses anteriores, siguen siendo interesantes, ya se anticipaba un descenso desde agosto hasta fin de año, aunque esta baja se adelantó claramente a los pronósticos del mercado, que todavía convalida precios en el disponible en torno a los 3.900 hasta noviembre inclusive. No así para el mercado NZX que ofrece posiciones de 3.750 para el mismo mes.“Cabe resaltar que los precios en general de las commodities lácteas (y a pesar de las bajas últimas), son alentadores para incentivar las exportaciones, a pesar de nuestras restricciones provenientes de los derechos de exportación, bajos reintegros, ausencia de preferencias arancelarias y tipo de cambio que se viene retrasando de forma importante en el transcurso del año, a un 50% de ajuste respecto a la inflación”, analizó el OCLA.Si bien la referencia más representativa para el tipo de negocio exportador que tiene nuestro país, es el GDT (Fonterra), el observatorio compara con lo que se observa en el resto de los mercados, para evidenciar que el escenario de precios sigue siendo favorable para Argentina. “La cotización de la LPE que presenta el European Milk Market Observatory, muestra que la brecha existente entre los precios de Oceanía (4.000 US$/tn) con Europa (3.800 US$/tn) y Estados Unidos (3.990 US$/tn) se redujo notablemente cuando hace poco tiempo superaba los US$ 300/tonelada a favor de Oceanía; “seguramente el diferencial de las compras de China que percibe sobre todo Nueva Zelanda, hayan llegado a su máximo”, conjeturó el OCLA.Una situación similar a ésta se da en América Latina, donde los precios de la LPE rondan los US$ 3.750 a US$ 3.850, “lejos de los valores logrados por NZ que evidentemente están influenciados por las compras de China y por la proximidad comercial de Nueva Zelanda con todo el Sudeste de Asia”.Tal como lo indica el relevamiento de exportaciones nacionales, el precio promedio argentino se encuentra en 3.760 US$/tn para el mes de mayo.Por lo mencionado “debemos evaluar minuciosamente el comportamiento del mercado en los próximos meses, que como siempre decimos, por su reducido tamaño presenta una gran volatilidad”, sugirió el observatorio.