Unión perdió con Central Norte

No fue un feliz domingo para Unión de Sunchales que en su regreso al estadio de la Avenida no pudo con Central Norte de Salta y perdió por la mínima.En uno de los encuentros que le dieron continuidad a la fecha 8 de la zona B del torneo Federal A, los Salteños superaron 1-0 al conjunto sunchalense. A los 7 minutos de partido fue Diego Magno el que anotó para la visita.Los dirigidos por Adrián Tosetto quedaron con 9 puntos mientras que Central Norte, que sigue invicto en el torneo (2G y 6E) se posicionó en el segundo lugar del grupo con 15 unidades, a sólo dos del líder, Racing de Córdoba.En la próxima fecha Unión estará visitando a Chaco For Ever.Racing de Córdoba 17, puntos; Chaco For Ever 15; Gimnasia y Tiro (Salta) 15; Central Norte 12; Sp. Belgrano 11; Sarmiento (Resistencia) 11; Def. de Belgrano (VR) 10; Boca Unidos 10; Gimnasia (CdU) 10; Unión de Sunchales 9; Pronunciamiento 7; Crucero del Norte 7; Douglas Haig 6; Sp. Las Parejas 5; Juventud Unida 3.Joaquín Aylagas; Agustín Alberione, Nicolás Canavesio, Daniel Abello, Jonathan Medina, Matías Rojo, Gianfranco Baier, Tomás Federico, Cristian Sánchez, Ricardo Villar y Tomás Attis. DT: Adrián Tosetto.Mauricio Pegini; Nahuel Gómez, Facundo Pardo, Alan Vester, Matías Barbero; Fausto Zapata, Osvaldo Young, Gianfranco Ferrero y Daniel Carrasco; Diego Magno y Luciano Giménez. DT: Ezquiel Medrán.7m PT Diego Magno (CN).58m Fabricio Reyes x Luciano Giménez (C), 65m Diego López x Ricardo Villar (U), 65m Francisco Filippi x Tomás Federico (U), 67m Leonardo Baima x Gianfranco Ferrero (C), 71m Mauro Ponce de León x Tomás Attis (U), 92m Aaron Varela x Diego Magno (C)Adrián Franklin (Santa Fe)La Fortaleza