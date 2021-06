Ford Maverick: cuáles son los rivales de la nueva pick up que llegará a la Argentina

Ford acaba de presentar la Maverick, su nueva pick up compacta que llegará a la Argentina en 2022. Es una chata desarrollada sobre la base del flamante Bronco Sport que se posicionará un escalón por debajo de la Ranger y, por ende, dos escalones por debajo de la F-150.La Ford Maverick competirá en un segmento relativamente nuevo, aquel que se ubica entre las pick ups chicas (tipo Volkswagen Saveiro o Fiat Strada) y las medianas (tipo Toyota Hilux y Volkswagen Amarok). Es una de las categorías con mayor proyección para los próximos años.A continuación, uno por uno, los rivales con los que la pick up de Ford competirá en distintos mercados.FIAT TOROEs el referente absoluto del segmento en Sudamérica. En abril se presentó un rediseño en Brasil, donde se produce, que llegará próximamente a la Argentina. Se trata de una actualización de diseño, mecánica y de equipamiento.La nueva Fiat Toro exhibe un nuevo diseño en la parte delantera, que incluye el nuevo logo de la marca italiana y cambios en el capot, la parrilla y las llantas de aleación. Desde ahora ofrece 26 litros de capacidad en espacios guardaobjetos interiores, el doble del modelo al que reemplaza, pero lo más importante es la incorporación de una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas en posición vertical (en versiones full).El equipamiento de la Toro 2022 incluye tecnologías de asistencias a la conducción, como el frenado autónomo de emergencia, el aviso de cambio de carril y los faros automáticos. También hay faros full Led que mejora un 30 por ciento la iluminación y un instrumental completamente digital de 7 pulgadas en todas las versiones.La nueva Fiat Toro está equipada con un nuevo motor naftero 1.3 litros turbo de cuatro cilindros, con 180 caballos de potencia, que cuenta con una presión de combustible de 200 bar, colector de escape integrado en la culata y cuatro válvulas por cilindro, con control de apertura y cierre variable (es la segunda generación de la tecnología MultiAir). Pesa apenas 110 kg porque el bloque y la culata son de aluminio.HYUNDAI SANTA CRUZEs una nueva pick up compacta que se presentó en abril. Mide 4,97 metros de largo. 1,90 de ancho y 1,69 de alto, con una distancia entre ejes de 3 metros. Como referencia, la Toro tiene 4,94 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,74 de alto, con una distancia entre ejes de 2,99 metros.Diseñada y producida en los Estados Unidos, toma el diseño de la flamante generación Tucson, cuya silueta levantó una enorme polémica el año pasado.En el mercado norteamericano, tendrá dos opciones mecánicas. De entrada habrá un motor naftero 2.5 litros aspirado de 190 caballos de potencia, que se combinará con una caja automática de ocho velocidades. Al tope de la gama habrá un motor naftero 2.5 litros turbo de 275 caballos de potencia, con caja automática de ocho marchas y doble embrague. En ambos casos la tracción es integral y distribuye el par entre ambos ejes según las necesidades.En el interior se destacará el sistema multimedia en una pantalla táctil de 10 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Tendrá también un instrumental totalmente digital de 10 pulgadas, un sistema de sonido premium, frenado automático de emergencia.Al producirse en Estados Unidos, Hyundai se libera del impuesto de importación del 25 por ciento que castiga a las pick ups extranjeras en ese mercado, a la vez que queda en desventaja para venderla en la Argentina. Actualmente, los modelos que llegan importados de ese país tributan un 35 por ciento por “extrazona”.Hasta el momento, Hyundai no confirmó si la Santa Cruz llegará al mercado argentino para competir con las pick ups intermedias regionales, pero tiene chances de hacerlo.VW TAROKDespués de dejarla en stand by por la crisis económica que provocó la pandemia, Volkswagen estaría analizando retomar el proyecto de la Tarok y llevarla finalmente a producción para comercializar en distintas partes del mundo. Y tiene chances de llegar a la Argentina.El presidente de Volkswagen Latinoamérica, Pablo Di Si, habló con medios de Brasil durante la presentación del Taos (es el SUV argentino que comienza a producirse esta semana) en ese país y reconoció que muy pronto anunciará “novedades en diversos segmentos”, además de hablar sobre inversiones que estaban congeladas.En estas novedades y nuevas inversiones entraría la Tarok, una pick up compacta que debutó hace algunos años en fase de prototipo y está lista para ingresar a la producción en serie a fin de competir en uno de los segmentos con mayor proyección para los próximos años.Las chances de que la Tarok se produzca en la Argentina son reales por varios motivos. El primero de ellos es que utiliza la plataforma MQB, la misma que Volkswagen instaló en Pacheco para producir el Taos; es decir, no se necesitaría una inversión tan grande. El segundo, es que la Argentina se está especializando hace años en la producción de chatas para toda la región. Y el tercero, tal vez el más importante: podría ocupar el lugar que, tal vez, a futuro dejará vacante la Amarok.Se sabe que la Tarok mide 4,90 metros de largo y está capacitada para cargar hasta una tonelada. La caja se puede conectar con el habitáculo al rebatir los asientos traseros. El detalle: la caja se puede conectar con el habitáculo al rebatir los asientos traseros. Así alarga el espacio de carga de 1206 mm a 1861 mm. No se sabe si el modelo definitivo adoptará esta solución, a priori muy interesante.CHEVROLET PODRÍASUMARSE AL SEGMENTOChevrolet estaría preparando la producción de una pick up totalmente nueva en la Argentina a partir de este año. Recurrimos al potencial porque la marca americana todavía no lo confirmó a micrófono abierto, pese a que una reconocida revista especializada de Brasil (Quatro Rodas) lo da por hecho.“La fábrica argentina será la encargada de producir la rival de la Fiat Toro”, aseguran desde el citado medio. Por lo pronto, desde la filial local no se han pronunciado al respecto, aunque el proyecto suena muy interesante: sería clave para disminuir la capacidad ociosa de la planta de General Alvear, Santa Fe, donde actualmente se produce únicamente el Cruze, un modelo mediano de exportación regional.De acuerdo a lo informado en Brasil, la chata llegará con la misión de suplantar por completo a la Montana, un modelo del segmento chico que, hoy por hoy, se vende en un número muy reducido de unidades. Se estima que contará con una distancia entre ejes cercana a los 2,80 metros.El motor de la pick up sería el mismo que ofrece actualmente la Tracker, modelo con el que compartirá plataforma (se llama GEM por Global Emerging Markets, o Mercados Globales Emergentes): es un naftero 1.2 litros turbo de tres cilindros y 132 caballos de potencia. La tracción sería delantera en todos los casos, siempre con carrocería de cabina doble (cuatro puertas; es decir, con espacio para cinco pasajeros). (Fuente TN Autos)