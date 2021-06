El dinero del Estado

Los líos de cada semana nos tapan el bosque, tenemos que empezar a mirar más allá de los exabruptos de nuestros dirigentes y de los amarretes análisis políticos. Si la UCA advierte que solo uno de cada cuatro niños de muchos lugares de Argentina come todos los días, en el país del trigo y la carne, es urgente que reaccionemos.Para ello debemos partir de conceptos básicos, pero que a nuestros dirigentes se les confunden. No hay dinero del Estado, éste no produce nada y cuando quiere hacerlo sus empresas son deficitarias, Aerolíneas Argentinas y YPF son ejemplos por naturaleza y es más que un botón de muestra.Los fondos que utiliza el sector público para financiar sus gastos los obtiene de las siguientes fuentes, de la recaudación impositiva, tomando deuda interna, captando deuda externa o emitiendo moneda que luego pagamos entre todos a través de la inflación.Cuando toma deuda interna utiliza los ahorros de la población para financiarse, directamente cuando lanza bonos al mercado, e indirectamente cuando permite que los bancos integren sus encajes con títulos públicos. De esta manera, los ahorros de la población depositados en cuentas corrientes, plazos fijos o en cajas de ahorro, estas últimas de sueldos, subsidios, jubilaciones, asignaciones universales por hijo, pensiones, etc., terminan financiando al tesoro de esta peligrosa forma e incluso con el riesgo de que en la próxima crisis de deuda del país, de las repetitivas que tenemos, concluya arrastrando también al sistema financiero y sus ahorristas.Cuando toma deuda externa, utiliza ahorros de inversores del exterior, que luego debemos pagar con futuros impuestos, que provienen de aumentos de producción de nuestro país. De ahí la importancia de utilizar la deuda para generar infraestructura que aumente la productividad y no para cubrir gastos corrientes.Cuando las fuentes anteriores no alcanzan, simple e irresponsablemente, emite moneda. De aquí que muchas veces niegue las causas de la inflación y ataque la misma por vías equivocadas, como el cierre de exportaciones para la carne o el intento de “desacople” de los precios locales de los internacionales. Muchos países son exportadores y la suba de precios internacionales no le causa inflación, o solo acá tiene ese efecto o lo usan de chivo expiatorio para esconder las consecuencias de la emisión.Por todo lo expuesto debemos exigir que se genere un plan económico para que Argentina crezca abarcando tanto el cuidado del gasto, como el abordaje de la inflación. El gasto debe ser prudente, bien dirigido, que no supere los ingresos, que se audite y que no se utilice ni partidariamente ni ideológicamente, ya que es dinero de todos, incluso de esos tres niños que no comen todos los días y que pagan impuestos en cada transacción que realizan y además se ven perjudicados con la inflación que el mismo Estado genera, pagando el impuesto inflacionario en cada consumo.Hay mucho que hacer, basta de burlarnos, de perder el tiempo, gastar energías, pelearnos con los vecinos y entre nosotros, ¡argentinos a trabajar!#BuenaSaludFinanciera@ElcontadorB@GuilleBriggiler