Sube el descontento y baja la confianza en el sector primario

El Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral dio a conocer su último informe de expectativas que muestra una caída en el ánimo y confianza de los productores del 12,2%. Mientras que en marzo 2021 su valor era de 90 puntos, en mayo disminuyó a 79. Esto marca el fin en la senda de recuperación que había comenzado en junio 2020, cuando se tocó el valor mínimo desde el comienzo de las mediciones.Sin dudas, el anuncio del cierre en las exportaciones de carne para reducir los precios internos fue “la gota que rebalsó el vaso”. En ese sentido, los expertos indicaron que esa medida “vuelve a poner sobre la mesa discusiones del pasado y acerca nuevamente el temor de políticas que no han dado resultado". Cabe destacar que la encuesta contempla las respuestas de 406 productores cuyo valor bruto de producción es igual o mayor a US$ 200.000.En un contexto de buenos precios internacionales, en el que los productores manifiestan en su mayoría buenos resultados económicos para la campaña en curso, la explicación a este freno en la serie debe buscarse en el contexto político. Y, en relación al sentimiento de los productores sobre la medida, las palabras más mencionadas fueron “error”, “ignorancia”, “locura”, “desastre” y “desconocimiento”.Así, los académicos de la Universidad Austral señalan como "evidente" la frustración de los productores porque, entre otros aspectos, "el cierre de los mercados de exportación demuestra un fuerte desconocimiento de la dinámica de mercado en carnes" por parte de los políticos.MAYORES DESAFÍOSCuando se consulta a los productores sobre las tres principales preocupaciones que tienen de aquí a un año, la incertidumbre política, las retenciones y el aumento de impuestos, sumado al contexto macroeconómico, dan como resultado un 82 % de las menciones.“Esto ratifica que en Argentina no se vive el mejor clima para los negocios agropecuarios”, advierten los especialistas. Cabe destacar que también se han mencionado entre las preocupaciones al clima (36 % de menciones), el financiamiento y el acceso a crédito (15 %).El Índice de Expectativas Futuras, que incluye percepciones acerca del futuro de la explotación agropecuaria y del sector agropecuario en general, en horizontes de tiempo de 1 y 5 años, es el que mayor deterioro ha mostrado frente a la edición previa, “cayendo casi un 20%”. Desde la institución señalaron que está directamente vinculado a la incertidumbre que disparó rápidamente la intervención en el mercado cárnico."Su caída es muy alta ya que representa un 19 % desde la última medición (92 en marzo vs. 74 en mayo). A su vez, es mucho más marcada que la del Índice de Condiciones Presentes que es del 1% (87 en marzo vs. 88 en mayo). Esto impacta decisivamente en el Índice Ag Barometer Austral el cual mostró una caída del 12%", detallaron.PRECIOS DE INSUMOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓNAl contexto de incertidumbre, se suman las preocupaciones de la puesta en marcha de la próxima campaña 21/22. Acorde al AG Barometer, la mayoría de los productores manifiesta que hay disponibilidad de insumos necesarios, "pero es evidente que hay un incremento en los costos en dólares y que las facilidades no siempre están a la mano".De hecho, los resultados muestran que un 70 % de los productores percibe costos más altos y más de la mitad percibe, a su vez, que las condiciones comerciales son menos accesibles respecto a la campaña anterior."Sin embargo, los productores muestran un deseo por seguir invirtiendo y manteniendo el paquete tecnológico aplicado para la próxima campaña. La mitad de los consultados sostuvo que invertirá en tecnología lo mismo que la campaña pasada (semillas, agroquímicos y fertilizantes, principalmente). Más aún, un 40 % de los encuestados plantea incrementar la inversión, pudiendo esto estar asociado al incremento de costos previamente mencionado", indica el informe.FINANCIAMIENTOFinalmente, ante la puesta en marcha de un nuevo ciclo productivo y de cómo financiarán los productores lo que viene, desde el Centro de Agronegocios y Alimentos señalan que la mitad de su inversión va a requerir de algún financiamiento. Y en este caso, "la alternativa preferida sigue siendo el canje de granos a cosecha, que se da principalmente con los proveedores"."En cuanto a financiamiento bancario, el instrumento más tradicional son las tarjetas rurales, y muchos productores están tomando créditos en pesos, tanto a tasas de mercado como en las nuevas líneas subsidiadas que están a disposición. También un 20% de lo financiado irá por cheque de pago diferido", explicaron.¿FIN DEL OPTIMISMO?Los especialistas de la Austral sostienen que los productores se encuentran ante una encrucijada. Por un lado, tienen buenos drivers propios de su actividad, con precios en alza que arrojan un resultado económico positivo para la campaña en curso, pero por el otro enfrentan una incertidumbre mayúscula en el frente político ante las recientes intervenciones en los mercados. En ese sentido, claramente hay gran preocupación por futuras medidas que aumenten retenciones o cierren mercados en distintos cultivos."En esa puja, que ha hecho mella en la confianza del productor, es evidente que sigue habiendo una apuesta por continuar produciendo e invirtiendo para la campaña siguiente. Pero resulta preocupante que el Índice de Expectativas Futuras haya caído mucho más que el de Condiciones Presentes y que tenga un menor valor, situación que sólo se había dado en tres de las dieciséis mediciones del Índice. Por lo general, los productores siempre eran optimistas con relación al futuro, aunque las últimas medidas y posibles decisiones futuras se han encargado de destruir ese optimismo", concluye el informe.