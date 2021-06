Fitosanitarios: importancia y necesidad de hablar con propiedad

En tiempos donde la mirada sesgada cobra relevancia, desde el sector agropecuario se encuentran en la búsqueda permanente de mensajes claros y contundentes a la hora de desmitificar determinadas afirmaciones que confunden a la sociedad. En un tema tan candente y sensible como la aplicación de productos fitosanitarios, esa cuestión está latente. Por estos días fue el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, que “marcó la cancha” con un término que por esta cuenca sonó con frecuencia en los últimos tiempos. La palabra “agrotóxicos”, como expresó el mandatario, esconde una visión que cada vez más adoptan los detractores del “campo”, sin importar lo que expresa la ciencia.En la tardecita de ayer, la Sociedad Rural de Rafaela llevó a cabo una charla que tuvo como protagonista al Ing. Agr. Federico Elorza, experto que desde hace años se desempeña en la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE). Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) han sido el tema central orientado a la capacitación de productos, aplicadores y profesionales. Precisamente, jornadas de estas características, intentan llevar claridad en el mensaje porque siempre se pueden mejorar esas acciones tendientes a preservar el medio ambiente, garantizando la producción de alimentos.En diálogo con La Opinión, el especialista celebró que haya una Ley de Educación Ambiental, porque desde la CASAFE promueven el uso responsable de productos fitosanitarios y las BPA, aspectos clave a la hora de la cuestión ambiental. “Entrar en un debate sobre cómo llamamos a ciertos insumos agrícolas nos alejaría de un espacio de construcción colectiva; nosotros apostamos y trabajamos en función de la sustentabilidad, apoyamos la normativa y si bien la palabra agrotóxicos no es feliz (para nosotros técnicamente es fitosanitario) entendemos que muestra el descontento de la sociedad porque hubo malas prácticas que han tenido un impacto muy fuerte y estas cosas son consecuencias de esas acciones”, explicó.En ese sentido, destacó que desde CASAFE han realizado en 2020 más de 100 jornadas virtuales con llegada a unas 25.000 personas, eventos que normalmente (en tiempos donde no reinaba una Pandemia) se desarrollan a campo con la asistencia de numerosos visitantes. De hecho, en lo que va de este año ya se realizaron unas 75 charlas y el ciclo de actividades se mantiene firme para lo que resta de 2021. Para Elorza, el gran interés encuentra respaldo en “la necesidad de los productores de incorporar herramientas vinculadas a las BPA porque se han dado cuenta que representan una parte fundamental y no sólo porque sea un requerimiento del Estado, sino que ya hablamos de una demanda social”, señaló.Y agregó: “la sociedad exige trabajar de una manera distinta y el que no se adapte claramente quedará afuera. Hoy hay una gran cantidad de productores que están en ese camino para poder explicar a la sociedad cómo produce alimentos en el campo”. Allí radica el objetivo principal de CASAFE, que pasa por acortar la brecha comunicativa entre el campo y la ciudad a los fines de mostrar “cómo llegan los alimentos a la mesa de los argentinos”.Al referirse al trabajo que llevan a cabo desde la institución con diversas entidades sector, entre ellas la Rural de Rafaela, comentó que pretenden transmitir un solo mensaje: aquel que pregona el uso responsable y acciones distintas para trabajar de la mejor manera posible y para ello, la implementación de las BPA es fundamental.