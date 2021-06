“El Gobierno debe sacarse de la cabeza la idea del intervencionismo”

El sector agropecuario puso fin a la medida de fuerza que se extendió por 14 días y que contempló el cese de comercialización de hacienda vacuna. Sin embargo, la dirigencia rural mantiene la guardia alta porque, lejos de haber una solución, el conflicto con el Gobierno nacional podría agravarse en caso de no contar con un guiño oficial hacia la cadena cárnica, que todavía se encuentra afectada por el cierre de exportaciones oficializado el 20 de mayo.En las últimas dos semanas se llevaron a cabo diversas reuniones entre funcionarios del área de Producción y representantes de la industria, pero las respuestas positivas brillan por su ausencia. En el medio, la incertidumbre se acrecentó luego de conocerse la postura del presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante una entrevista concedida a un popular “Youtuber”. Allí, el mandatario fue contundente al manifestar que sólo dará marcha atrás “el día que tenga claramente resuelto el tema del precio de la carne”.En este escenario, la Mesa de Enlace ha decidido tomarse unos días para que cada una de las entidades debata con sus socios los pasos a seguir. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, analizó el conflicto y criticó con dureza el accionar oficial: “el Gobierno debe sacarse de la cabeza la famosa idea del intervencionismo porque la historia nos ha demostrado que de esa manera se destruye la producción”.Para el dirigente, el cierre de exportaciones de carne vacuna “está generando un clima muy enrarecido y complicado”, que definitivamente atenta contra el crecimiento y desarrollo de la ganadería. “Si queremos o necesitamos carne a buenos precios, y recursos para el país, el Gobierno está tomando exactamente el camino contrario”, enfatizó en una entrevista radial concedida al programa ADN Rural. Y agregó: “hay una serie de conceptos tan equivocados y nos da mucha pena ver cómo se está destruyendo al sector”.En ese sentido, recomendó a los asesores del Presidente “informarse bien” porque están planteando una estrategia equivocada. “Claramente están en la búsqueda de un sector para convertirlo en culpable de errores que políticamente está cometiendo el Gobierno”, advirtió. Y, luego de afirmar que el productor no es formador de precios, fustigó: “no quieren reconocer que el aumento de la carne se produce por la inflación que tiene envuelto al país y no por las exportaciones”.LA PRODUCCIÓN, BAJO LA LUPALa dirigencia rural está convencida que el Gobierno tiene en la mira al campo. En esta oportunidad fue la carne, pero Chemes no descartó que medidas tan adversas puedan alcanzar a otras producciones.“Todos los alimentos pueden estar bajo la lupa porque los productos primarios tienen el serio inconveniente de un desorden en la cadena”, expresó. Y afirmó: “la leche corre el mismo riesgo”.Al respecto, remarcó la necesidad de ser considerados por el Gobierno nacional para participar en los ámbitos de negociaciones correspondientes porque “no habrá soluciones representativas si no participan todos los eslabones, con lo cual resulta indispensable que el sector primario esté presente”.La molestia de la Mesa de Enlace no es casual. El Consejo Agroindustrial Argentino, que agrupa a numerosas entidades de distintos rubros, ha sido invitado permanentemente por el Gobierno nacional para la discusión de temáticas que atañen de manera directa a la producción, que precisamente no ha sido tenida en cuenta prácticamente nunca en los convites oficiales.“En la interlocución entre el sector agroindustrial y el Gobierno falta el eslabón importante como el sector primario porque el comienzo del negocio empieza cuando la vaca se preña en el campo y los dueños de los animales y las materias primas son los productores”, exclamó el dirigente entrerriano. Y avisó: “sin ellos, todo lo demás no puede existir”.“LA PANDEMIA NOS PONE INCÓMODOS”El escenario incierto y complicado que genera la pandemia pone en jaque a los productores. En otro contexto, las medidas de fuerzas serían más contundentes a partir de la “presión” que ejercen las bases. Así lo reconoció el propio Chemes: “no es fácil llevar a cabo una acción en tiempos donde la gente necesita tener más tranquilidad que problemas y la realidad es que nos sentimos incómodos con toda esta situación”.Y al mismo tiempo, reflexionó: “tampoco podemos permitir que desaparezcan productores para que haya alimentos baratos porque detrás de esto hay una caída de rentabilidad que se lleva puestos a muchos; todos sabemos que la economía del interior queda muy resentida cuando el campo se deteriora”.