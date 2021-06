Plan de la Anses para que 155 mil mujeres puedan jubilarse

El desempleo y la inactividad afectan especialmente a las mujeres y personas gestantes en edad reproductiva. Ya sea por la imposibilidad de trabajar en los meses previos y posteriores al parto, así como por el tiempo que demandan las tareas de cuidado sobre los hijos, que suelen recaer sobre ellas, muchas veces sus trayectorias laborales son interrumpidas.Al momento de jubilarse, esas intermitencias en el mercado laboral pasan factura y muchas mujeres no reúnen los 30 años de aportes necesarios para percibir el beneficio.La iniciativa, que se oficializará en los próximos dos meses, computará hasta tres años de aportes por cada hijo o hija. En Anses estiman que, con este cambio, unas 155.000 mujeres estarán en condiciones de jubilarse inmediatamente y percibir su primer beneficio antes de fin de año. La información fue adelantada por diario Clarín y confirmada a TN.com.ar por fuentes del organismo que conduce Fernanda Raverta.Acceder a este beneficio no implicará ningún descuento en los haberes, es decir, no se trata de un moratoria. La mecánica combinará tres mecanismos:* Se computará un año de aportes por cada hijo o hija nacido vivo o adoptado mientras era menor de edad.* Las mujeres que hayan sido titulares de la AUH y cuyos hijos hayan percibido ese beneficio por un mínimo de 12 meses, se les computarán dos años adicionales.* Para las trabajadoras registradas que hayan hecho uso de la licencia por maternidad y excedencia, también se computará un plazo adicional.Según un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, la distribución de tareas domésticas es marcadamente desigual con respecto al sexo.“En 2020, el porcentaje de trabajo doméstico intensivo no remunerado fue realizado por el 89,6% de las mujeres mayores de 18 años y solamente por el 38,9% de los varones de ese grupo de edad”, indica el reporte.Las mujeres que trabajan, además, perciben remuneraciones inferiores a las de los hombres. En consecuencia, no sólo se generan aportes previsionales más exiguos sino también que muchas veces las madres dejan de trabajar para cuidar a los hijos, dado que sus salarios no alcanzan para tercerizar esas tareas en una niñera o jardín maternal.“Específicamente en 2020, la media de ingreso mensual laboral de las mujeres es inferior a la de los hombres. En promedio, el ingreso mensual de las trabajadoras fue de $29.104 mientras que el de los trabajadores varones fue de $35.740″, detalló el reporte de la UCA.De esta manera, el “Programa integral de reconocimiento de períodos de servicio por tareas de cuidado” reconocerá los aportes previsionales por el tiempo que las mujeres y personas gestantes destinan a cuestiones relacionadas con el nacimiento y crianza de los hijos.