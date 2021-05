A la espera de la la nueva Peugeot Landtrek, nueva pick-up mediana Automotores 14 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Después de largos meses, Peugeot realizó la presentación internacional (evento llevado a cabo en México) de la nueva Landtrek para desembarcar en uno de los segmentos más atractivos de América.

Se trata de la pick-up mediana del león que deriva de la Kaicene F70 (perteneciente al grupo chino Changan) y buscará convertirse en una de las referentes del continente. Con este lanzamiento, la firma francesa regresa a la categoría pick-up tras varias décadas de ausencia (sin contar la Hoggar), ya que la última había estado basada en el 504.

La camioneta ya se encuentra registrada en Argentina en distintas configuraciones y próximamente será producida en la terminal industrial de Nordex (Uruguay) para abastecer a varios países de la región, aunque de todos modos la presentación llevada a cabo fue realizada en México, donde se pudo corroborar algunos detalles revelados con anterioridad.

En relación al modelo en sí, Landtrek tiene 5,33 metros de largo, 1,84 metros de alto y 1,92 metros de ancho, sumado a una capacidad de carga de 1.200 kilos y una capacidad de remolque de tres toneladas, algo bastante característico en las pick-ups de su segmento.

En el interior, posee un aspecto bastante similar a otros modelos de la marca con una pantalla flotante de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple Car Play, sumado a un instrumental analógico-digital como parte del sistema i-Cockpit de Peugeot.

Entre los elementos tecnológicos y de seguridad más destacados es relevante el Hill Descent Control (especial para pendientes), Trailer Swing Control (asistencia de remolque), sumado a control de estabilidad, seis airbags, cámara 360°, selector de tracción, bloqueo de diferencial, alerta de mantenimiento de carril, sensores delanteros y traseros, entre otros.

Con cabina simple y doble y tracción 4x2 y 4x4, se encuentra disponible con dos motorizaciones: un 1.9 turbodiésel de 150 CV y 350 NM de torque o un 2.4 turbonaftero de 210 CV y 320 NM de torque. La transmisión puede ser manual o automática de seis velocidades.

Argentina se encuentra dentro de los países de América que recibirá a Landtrek en una segunda etapa. De todos modos, habrá que esperar a 2022, ya que nuestro mercado aparece en el cronograma para más adelante junto a Brasil y Colombia.



PEUGEOT LE PONE FECHA

Peugeot presentó el 208 GT y GT Line en Argentina, con el objetivo de completar la gama del hatchback producido en la terminal de El Palomar. Ambos llegan importados de Europa y buscarán darle un toque "sport y premium" a la marca.

En sintonía con esta cuestión, Parabrisas participó de una entrevista con Franklin Bendahan, director de marca del Grupo Stellantis, quien reveló varias cuestiones a tener en cuenta para el próximo tiempo en nuestro país.

En relación a la línea 208, indicó que de GT Line pasarán a GT. Para el lanzamiento, Peugeot trajo 40 unidades del GT Line, pero aquellos que lleguen después, serán GT. De todos modos, se diferencian por algunos detalles mínimos. Por otro lado, a partir de ahora GT no, necesariamente, va a ser sinónimo de deportivo, sino más bien va al representar un compacto de alta gama.

A su vez, el directivo habló de la electrificación de la gama francesa de Stellantis. La primera marca en ingresar a la "era eléctrica" en nuestro país será DS, porque es la que necesita más exposición para que la gente la conozca más.

Otro de los puntos relevantes para Argentina son los futuros lanzamientos. Entre los detalles más importantes, Bendahan indicó que el mes que viene lanzarán los nuevos 3008 y 5008. Y, a pesar de que los Diesel van a retirada, seguirán ofreciendo esos motores por lo menos en estos dos modelos.

Mirando hacia más adelante, uno de los modelos atractivos que desembarcará en un segmento inédito para la marca será Landtrek, la nueva pick-up mediana del león. En contrapartida, recién estará disponible en nuestro mercado en el segundo semestre del año 2022.



EL 308 CROSS, NUEVO

CROSSOVER COUPÉ

En marzo, Peugeot presentó la tercera generación del 308, un hatchback que se transformó en uno de los íconos de la nueva era del Peugeot, incluso adoptó los "colmillos" led delanteros, nuevo i-Cockpit, el logo renovado de la marca, entre otros.

Al poco tiempo, también se habló de la variante rural para el mercado europeo, configuración que casi no tiene chances de llegar a la Argentina. En contrapartida, durante los últimos días, un inédito desarrollo llamó la atención en el mercado mundial.

Se trata del 308 Cross, una nueva silueta en forma de crossover con líneas coupé que buscará batallar contra modelos como el reciente Renault Arkana, y hasta incluso será un "primo mayor" del próximo Proyecto 376 de Fiat (depende de los mercados donde se encuentre disponible).

Según reveló Motor.es gracias a los aportes de Largus.fr, internamente se conoce como P54 y poseerá un diseño con formato deportivo, mayor despeje del suelo, aunque no tanto como el nuevo 3008 (tiene fecha de llegada para Argentina).

El frente será idéntico al del reciente lanzamiento (308), aunque los cambios estarán de la mitad del vehículo hacia atrás, ya que tendrá una caída de la luneta más pronunciada. Por dentro, el tablero será igual y contará con el sistema i-Cockpit y la nueva pantalla táctil en la consola central.

Las motorizaciones serán híbridas enchufables con tecnología 48V con una potencia que se encontrará entre 180 CV y 225 CV. Todavía sin fecha exacta, se espera que debute en la primera mitad de 2022. Al ser ecológico (híbrido) y se trata de un SUV (tendencia en la región) podría llegar a la Argentina con beneficios impositivos. Dentro de Stellantis, se convertiría en primo del nuevo Citroën C4 (crossover coupé registrado en Argentina). (Fuente: Parabrisas - Perfil).