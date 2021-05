Bajan a cero aranceles para Pymes que exportan hasta US$ 500.000 Suplemento Economía 09 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció el viernes una baja al 0% de las retenciones a las micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyMEs) industriales y agroindustriales que exportan hasta US$ 500.000 anuales. La rebaja será del 50% en los casos de ventas al exterior de hasta US$ 1.000.000. La medida fue anunciada por los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Martín Guzmán (Economía) en una visita a una pyme de la localidad bonaerense de Pilar.

Será de aplicación para las empresas con certificado vigente del sector industrial y agroindustrial que el año pasado exportaron menos de US$ 3.000.000, incluyendo a las que no registraron ventas al exterior. Se estima que casi 3.800 empresas se beneficiarán con la reducción de la alícuota, y cerca de 3.400 quedarán excluidas del pago de retenciones.

El beneficio impositivo alcanza al 50% del total de Mipymes exportadoras, que se extiende al 80% si se suman las bajas de retenciones anunciadas el año pasado. En función de que se estima que existen un total de 201 empresas con su Certificado PyME vencido, se permitirá iniciar el trámite de renovación para que accedan al beneficio.

En el caso de que realicen este trámite, el total de las empresas que pagarían menos retenciones se ubicaría en torno de las 4.000, un 86% del total.

Dentro de las MiPyMEs con Certificado vigente, el 81% son Micro o Pequeñas empresas. Las Micro con un promedio de nueve empleados durante 2020 y las Pequeñas, de 37 empleados.

El Gobierno informó que el objetivo de la medida es promover un mayor valor agregado a los productos exportados, lo que se traduce en más trabajo argentino.