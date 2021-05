La producción puede ser récord SUPLEMENTO RURAL 06 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La producción de trigo y cebada será récord en esta campaña y se prevén ingresos de casi U$S 3.800 millones por exportaciones, según un informe de la Bolsa de Cereales porteña. Los datos fueron difundidos el martes por la entidad al lanzar la Campaña Fina 2021-2022 durante el Congreso "A Todo Trigo".

La entidad proyectó un volumen de producción de 23,6 millones de toneladas para el nuevo ciclo de cereales de invierno. Estimó que el trigo se mantendría en 6,5 millones de hectáreas de área sembrada y la cebada expandiría su superficie a 1,15 millones, un incremento del 28% con relación a la campaña anterior.

De concretarse estas estimaciones, el Producto Bruto de ambas cadenas alcanzaría los US$ 4.570 millones durante la campaña 2021-2022 y las exportaciones de trigo y cebada se elevarían a US$ 3.790 millones.

El presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, señaló: "Nos sentimos orgullosos no solo de colaborar, sino de ser anfitriones y de trabajar en conjunto con el equipo de Estudios Económicos brindando información que seguramente será valiosa".

En tanto, Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología, presentó el escenario climático para el nuevo ciclo agrícola, en donde destacó un mejor contexto en comparación con el ciclo previo. Expresó que se inicia una nueva campaña para los cereales de invierno, presentando una favorable condición hídrica a lo largo de la región agrícola, situación que perduraría durante la ventana de siembra y las etapas vegetativas del trigo y la cebada.

Sin embargo, durante la primavera, momento en el cual se comienza a transitar etapas reproductivas críticas para la formación del rinde, podrían registrarse deficiencias hídricas en sectores del centro de la región agrícola, mientras norte y sur mantendrían un favorable panorama climático.

Por su parte, Agustín Tejeda Rodríguez, economista jefe de la entidad, destacó el buen escenario de precios para el nuevo ciclo agrícola, en el cual la cebada ha mostrado aún mayores incrementos de competitividad.