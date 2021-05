López Obrador prometió investigar a fondo el fatal accidente de tren en Mexico.

(NA) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió hoy una "investigación a fondo" del accidente tras colapsar uno de los tramos en del tren metropolitano en la ciudad de México, que dejó al menos 24 muertos y 79 heridos.

López Obrador explicó que la indagatoria está en manos de la Fiscalía General y recibirá el apoyo de expertos internacionales independientes.

"Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, a partir de eso se va a fincar la responsabilidad", aseguró el presidente mexicano en conferencia de prensa.

El mandatario azteca remarcó que "no se va a ocultar absolutamente nada" ya que el "pueblo de México tiene que conocer toda la verdad".

Asimismo, respaldó la "postura" del gobierno de la Ciudad de México, que momentos antes había anunciado un doble peritaje, tanto de la Fiscalía General de Justicia de la capital como de una empresa internacional y externa especializada.

"Se habla con la verdad, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable", indicó.

Además, López Obrador prometió que se facilitará información sobre la tragedia de forma diaria y expresó sus condolencias por las víctimas y heridos del derrumbe.

"Por ahora nuestro abrazo fraterno y sincero a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo a los heridos, a los que vamos a seguir atendiendo para salvarles la vida para que no tengamos más fallecimientos", señaló.