"Ojalá que la actividad laboral pueda continuar como hasta ahora" SUPLEMENTO ESPECIAL 30 de abril de 2021 Redacción Por Roberto Oesquer, representante de la UOM y la CGT de Rafaela, se refirió a la actualidad de los trabajadores en medio de la pandemia, donde se vislumbre un futuro complicado.

Como siempre suele ocurrir en cada 1 de mayo, es imprescindible recurrir a la requisitoria de Roberto Oesquer,

el titular de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos y de la CGT local, para conocer la realidad de los "laboriosos" en este día tan particular, donde este sábado se conmemora el Día del Trabajador en nuestro país.

Sobre cómo evalúa la situación de los trabajadores en la actualidad y en particular, que reflexión tiene sobre lo que sucedió desde la irrupción de la pandemia, Oesquer le comentó a LA OPINION que "por el momento, hay un buen nivel de actividad en la ciudad, pero no deja de preocupar esta pandemia que venimos teniendo desde el año pasado, y que este año está con más fuerza que el 2020, donde es preocupante la cantidad de casos que se van originando a diario en los distintos lugares de trabajo y demás, avanzando a una situación bastante riesgosa. De todos modos, no deja de ser importante que el año pasado, después de un parate estricto por la cuarentena, luego se pudo recuperar el nivel de actividad y se pudo trabajar de una buena manera, manteniéndose las fuentes de trabajo también. Lamentablemente, la situación actual es muy compleja y por ahora las actividades se mantienen. Y ojalá que, con las medidas restrictivas que se han tomado como para cortar un poco la circulación y demás, la actividad laboral pueda continuar como hasta ahora. Seguramente, si esto se sigue pronunciando, y la ola de contagios continúa en aumento, quizás se puedan restringir algunas actividades. Entonces, uno está siempre atento y preocupado, y si eso sucede seguramente surjan algunas complicaciones en la tarea de la industria y el comercio en la ciudad".



- Roberto, se destaca este último tiempo en Rafaela el funcionamiento de espacios de diálogo entre gobierno y representantes de los sectores empresarios y de los trabajadores. ¿Cómo ha sido ese vínculo pandemia mediante?

- El año pasado se trabajó bastante desde el municipio y desde el Concejo Económico Social y de Salud. Se discutieron varias veces cuando hubo que tomar algunas determinaciones en cuanto a alguna medida restrictiva y demás, y siempre se trató de resguardar la producción. Y en este año, hemos tenido una reunión la semana pasada, donde se evaluó un poco la situación y las nuevas medidas que había dispuesto el gobierno provincial. La verdad que se dio un consenso unánime de apoyar esas medidas, algo para destacarlo, y continuar haciendo un seguimiento de esta situación y de seguir apoyando las medidas que se tomen para el bien de la ciudadanía de Rafaela y para resguardar al máximo las posibilidades laborales. Es importante que haya habido una coincidencia entre los distintos sectores de la ciudad, el Centro Comercial, la Sociedad Rural, y el Concejo de la ciudad, donde todos los concejales, incluso los de la oposición, hayan dado el visto bueno para implementar las medidas que se habían dispuesto desde la provincia, resguardando los intereses de la salud, donde el hospital está prácticamente colapsado, y de los rafaelinos. Fue un paso adelante en apoyar todos juntos las distintas medidas que se tomen.



- Con respecto a las paritarias, la inflación es cada vez mayor, las cosas aumentan cada vez más y ha sido bastante difícil poder llegar a un acuerdo entre los distintos sectores.

- Así es, fue bastante duro poder llegar a un acuerdo entre las partes. Por suerte, en los últimos días pudieron arreglar algunos sectores importantes. Dentro de lo que es la UOM, el año pasado se pudo discutir un bono de 6.500 pesos de agosto a diciembre y recién en los meses de enero y febrero de este año se pudo arreglar la paritaria, que consiste en un 39,5% de aumento que correspondía al año 2020. Y ahora se arregló la paritaria del 2021 con un 35,2% de incremento que se va a cobrar en 3 escalas con una cláusula de revisión en el mes de diciembre, que es importante. Mientras tanto, debemos marchar a la par de esta pandemia, donde no sabemos cómo vamos a poder evolucionar y si nos va a permitir seguir trabajando con regularidad. Ojalá que se pueda sostener la producción, los puestos de trabajo y que la inflación esté medianamente dentro de los parámetros de acuerdo que puede llegar a realizar los distintos gremios. Más allá de los porcentajes que se puedan conseguir, si la inflación no se controla, siempre va a ser insuficiente. Lamentablemente, no estamos en una situación sencilla, ya sea por la pérdida del poder adquisitivo del salario o por esta pandemia que sinceramente ya asusta, donde hay muchos más contagios, sobre todo en los jóvenes, y muchos más fallecimientos que en la primera ola. A esta altura, tener salud es algo fundamental.



- ¿Qué perspectiva tiene sobre el futuro, teniendo en cuenta este complicado presente?

- La realidad indica que el futuro es muy incierto. Lamentablemente, uno ve la evolución que va teniendo todo esto, y con todo el sistema de salud colapsado, lo que se viene no s bueno. Pero eso no quita que uno tiene que seguir apostando a trabajar y a resguardar lo máximo posible la salud de los trabajadores, donde hay una conciencia colectiva de los distintos sectores para afrontar esta pandemia. La realidad indica que más que nunca hay que cuidarse, quedarse en casa y cumplir con los protocolos porque van a venir días muchos más difíciles de los que tenemos hoy en día.



- ¿Qué mensaje final le puede expresar a los trabajadores, ya que esta será la segunda vez que no se podrá realizar festejos debido a esta interminable pandemia".

- Creo que el mensaje pasa por cuidar lo que tenemos, resguardar los puestos de trabajo y cuidarse más que nunca, porque la salud es lo primordial, igual que la vida, porque lamentablemente este virus cada vez más letal está dejando mucha gente en el camino. Les digo a los trabajadores que se cuiden muchísimo, porque no solo fallece gente grande, sino también gente de menor edad. Aprovecho la ocasión para saludar de manera especial a todos los trabajadores, y que cuiden su laburo, su familia y su salud.