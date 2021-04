Perotti anunciará hoy más restricciones Locales 21 de abril de 2021 Redacción Por Se adelantará el cierre de bares y comercios y se restringirán actividades culturales y deportivas. Las clases presenciales seguirían alternado con la virtualidad.

FOTO ARCHIVO ENCUENTRO. Perotti y Martorano junto al comité de expertos en salud.

El gobernador Omar Perotti anunciará este miércoles nuevas restricciones con el objetivo de frenar la curva de contagios de coronavirus que tienen al límite al sistema sanitario santafesino. Las definiciones se darán a conocer durante las próximas horas, ya que el mandatario mantuvo una reunión virtual con el grupo de expertos y científicos que lo asesoran, en la que estuvo acompañado por el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach y la titular de la cartera de Salud, Sonia Martorano.

En este marco, los expertos advierten que la segunda ola es "mucho más fuerte", y piden tomar conciencia "de la gravedad" de la situación. En este sentido, los mandatarios terminarán de definir el pool de medidas que todo indica comenzarán a regir desde las cero hora de este jueves y se extenderán al menos por 14 días (hasta el próximo 3 de mayo). Según pudo conocer La Capital, los expertos le aconsejaron al gobernador restringir al máximo las actividades culturales, deportivas y reuniones sociales. El cierre de la actividad comercial se debate si será a las 20 ó a las 22 y está en duda qué sucederá los fines de semana, donde se prevé que los cierres sean más temprano.

No obstante, hicieron especial hincapié en la necesidad de mantener la presencialidad en las escuelas, pero suspender todas las actividades extracurriculares. En este marco seguirán monitoreando la evolución de los casos en las escuelas, que por ahora no lo consideran que se hayan disparado como para tomar otra medida, con lo cual por ahora las clases se mantendrán con una semana presencial y otra virtual.

Asimismo, el gobernador habría consensuado con los expertos mantener las actividades industriales y productivas, pero los científicos le remarcaron que será clave fomentar el teletrabajo o home office todo lo que se pueda. También coincidieron que los encuentros sociales siguen siendo un gran problema, donde no se respeta ningún protocolo.

Además, se coincidió en la necesidad de sumar testeos para obtener los diagnósticos de Covid con mayor celeridad y bloquear así los contagios. No obstante, desde el gobierno advirtieron que si con estas medidas la situación epidemiológico no cambia van a tomar medidas complementarias, que no sería otra cosa que endurecer las restricciones.

Entre los profesionales hubo gran consenso entre los siguientes puntos que transmitieron al Gobernador:

* Alta preocupación por el porcentaje de camas críticas ocupadas.

* Estamos en un momento donde habrá que tomar medidas antipáticas porque no se ha cumplido con los protocolos y cuidados requeridos, por gran parte de la sociedad.

* Las clases por el momento hay que mantenerlas.

* Cancelar encuentros sociales, culturales, religiosos, sobre todo en espacios cerrados.

* Encuentros sociales coinciden que son un gran problema, donde no se respeta ningún protocolo.

* Evaluar de reducir el horario de cierre de lugares de esparcimiento.

* Ir hacia el teletrabajo o home office todo lo que se pueda.

* La segunda ola es mucho más fuerte, hay que tomar conciencia de la gravedad.

Después del encuentro con los expertos, Perotti mantuvo una videoconferencia con intendentes y presidentes comunales para evaluar la situación en cada uno de las regiones. A partir de las sugerencias de los sanitaristas y la descripción de los jefes territoriales, el Gobernador terminará de darle forma hoy junto a su gabinete a las medidas restrictivas.

Al término de esta reunión virtual, el ministro de Trabajo de la Provincia, Juan Manuel Pusineri, explicó que tuvo como objetivo "recibir información e inquietudes de cada uno de los intendentes y presidentes comunales sobre lo que pasa en sus territorios" a la vez que destacó que durante la charla se evidenció "la enorme preocupación que existe por la cantidad de contagios, por la ocupación de camas en cada una de las ciudades y de los hospitales de referencia de las grandes ciudades que están trabajando al límite".

"Se empezaron a conversar alternativas sobre las medidas a adoptar en los próximos días, que centralmente tienen que ver con lograr una disminución de la circulación de personas, un factor determinante en los contagios", remarcó Pusineri, quien confirmó que el gobernador Perotti y cada uno de los ministros hoy terminarán de definir el alcance de las restricciones. Por último, agregó que "se resaltó dos hechos que incumben a los gobiernos locales, el primero vinculado a la facultad de control en sus territorios y el segundo que comprende la posibilidad de que cada intendente y presidente comunal incorporen restricciones mayores a las que resuelva la Provincia en función de la propia realidad epidemiológica".