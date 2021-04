Atractivos de Colombia Editorial 18 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Flavia Santoro, presidente de ProColombia, agencia encargada de promover las exportaciones, el turismo internacional y la inversión extranjera, cree que "el hecho de ser muy resilientes desde el día uno de la pandemia" ha permitido "salir fortalecida" a la nación cafetera para sortear de forma gradual los "momentos más complejos".

Santoro, quien visitó Miami para promover una nueva rueda de negocios entre productores colombianos y compradores internacionales, afirmó que el mundo ha seguido viendo en Colombia un destino de confianza para poder llevar los bienes y servicios de un alto valor agregado a las distintas vitrinas y mercados extranjeros.

La pandemia, desde la óptica de la funcionaria, no ha sido obstáculo para que Colombia se haya fortalecido en estrategias de comercio electrónico y de compras públicas, además de promover más las exportaciones de servicios basados en el conocimiento.

En materia de inversión, Santoro afirmó que Colombia promovió 197 nuevos proyectos que llegaron a nuestras regiones y van a generar más de 70.000 empleos. Las iniciativas ascienden a más de 9.000 millones de dólares, acorde con la titular de ProColombia.

En cuanto al turismo internacional, una de las políticas que puso en marcha la entidad gubernamental fue "no estar en aislamiento, sino en alistamiento", dijo Santoro, para quien ha sido importante el "acompañamiento a los empresarios del sector para que se adapten a la nueva normalidad".

En este sentido, ProColombia capacitó a más de 2.000 empresarios del sector turístico a través de plataformas virtuales, acorde con las cifras oficiales de la entidad.

Otro aspecto que no ha sido descuidado es la conectividad aérea. "A fines del año pasado ya teníamos conexión con 24 países y más de 40% de conectividad aérea internacional", recalcó la funcionaria, quien reconoció que "a partir de la segunda ola, se pusieron en marcha algunas restricciones".

Colombia, de todos modos, se sigue alistando porque los turistas reservan con dos meses de anticipación y está mostrando que hoy tiene disponibles todos los protocolos de bioseguridad.

Colombia creó un sello de bioseguridad llamado "Check in Certificado", con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo, para generar confianza entre los viajeros y consumidores, minimizando los riesgos de contagio del virus.

Colombia le está mostrando al mundo que es un destino que está listo a través de esos protocolos, con experiencias de naturaleza y los híbridos de reuniones presenciales y virtuales.

El país tiene la fortuna de ofrecer variados atractivos a los turistas, que tienen la posibilidad de optar por visitar las grandes ciudades o regiones muy pintorescas en toda su geografía.

Los destinos de naturaleza son realmente espectaculares por su biodiversidad, que no solamente merecen ser visitados por los propios colombianos, sino también por el turismo internacional.

Otra estrategia que surge en medio de la pandemia es un nuevo manifiesto que tiene como meta fortalecer el reconocimiento del país a nivel mundial, como un destino ideal de negocios y turismo.

"Colombia, el país más acogedor del mundo", es el título de un programa, que tiene como objetivo principal aprovechar la "amabilidad de los colombianos" para fortalecer la promoción de las exportaciones, atraer una mayor inversión extranjera, turismo internacional y generar orgullo patrio.

"Los colombianos somos talentosos, creativos, alegres, amables y acogedores. Entonces, hicimos una serie de investigaciones y estamos utilizando el nuevo manifiesto como una estrategia transversal que nos permite decirle al mundo que Colombia es el país más acogedor del mundo para negocios".

El manifiesto surgió tras un estudio que involucró a más de 1.500 personas, que identificaron la "esencia que representa a los habitantes del país" y cómo podía aprovecharse para mejorar las relaciones internacionales.

El manifiesto lanzado recientemente se convertirá en un programa a largo plazo. "Más que una campaña de publicidad, esto es una narrativa, acompañando esa gran marca que es Colombia, con todos nuestros atributos", expresó Santoro.

Agregó que ProColombia, con la aplicación de la nueva política de promoción, espera este año atraer más de 5.800 millones de dólares en exportaciones, más de 8.000 millones de dólares en inversionistas que se instalen en el país y poder generar más de 75.000 empleos.

"Hacer sentir como en su casa a un extranjero es algo muy sencillo de lograr en Colombia, pues la calidez, el servicio y la empatía hacen parte del ADN de este país y de cada uno de sus habitantes", agregó la funcionaria.

Finalmente, señaló que Colombia, el país más acogedor del mundo, se convierte en el manifiesto más acertado y en un mensaje único para hablarle al mundo de su territorio y de su gente.