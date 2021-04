Esquivel, por ahora, se queda Deportes 17 de abril de 2021 Redacción Por El grupo que representa al delantero de la ‘Crema’ acercó una oferta de Peñarol de Montevideo, pero la misma fue muy baja y rechazada. ¿Habrá un nuevo ofrecimiento?

A pesar de que no tiene una gran cantidad de partidos en Primera, ni tampoco pudo convertir, el buen rendimiento de Juan Cruz Esquivel, desde el desnivel, mostrado en este inicio del torneo parece haber despertado el interés de uno de los grandes de Uruguay: Peñarol de Montevideo. Sin embargo, la primera propuesta –acercada por el grupo que lo representa- que llegó a Atlético de Rafaela fue muy por debajo de lo que pretenderían en caso de desprenderse del jugador; que no es la idea.



Desde el seno de la dirigencia albiceleste se reconoce que ante la salida de Enzo Copetti (a préstamo a Racing hasta fin de año) se apostó por Esquivel y es por ello que pretenden conservarlo hasta la finalización de la temporada de la Primera Nacional 2021, o por lo menos hasta junio próximo. Si llegara una oferta tentadora desde lo numérico, se analizaría la posible salida del delantero de 20 años.



Lo que la ‘Crema’ rechazó fue un préstamo sin cargo hasta diciembre de 2021 con opción de compra parcial o total y en caso de no haber acuerdo, la posibilidad de extender la cesión hasta diciembre del próximo año con cargo, según manifestaron desde el grupo de empresarios que representan al jugador nacido en Cañada Rosquín.



Ante dicha situación (se va, se queda), Esquivel trabajó de manera diferenciada miércoles y jueves, optando así el cuerpo técnico por trabajar el armado de la ofensiva de otra manera, buscando otra alternativa por si se iba. Si bien ayer ‘Juanchi’ ya trabajó a la par de sus compañeros, y se queda en Alberdi, Walter Otta no lo pondría en el once inicial e iría al banco de relevos. ¿Novela cerrada? Por el momento, al parecer, sí. Todo dependerá del rendimiento que muestre Esquivel en las próximas presentaciones, o bien, de una propuesta económica que tiente a la dirigencia albiceleste y los lleve a cambiar de idea.