Secuestraron a un trabajador lácteo y lo hallaron asesinado

Cuando el encargado de una Cooperativa que fabrica quesos llegó a su lugar de trabajo, en jurisdicción de Eustolia en nuestro Departamento –localidad ubicada a 16 km de María Juana-, fue abordado por varios delincuentes que aguardaban en un automóvil, quienes a mano armada lo privaron de su libertad.

Luego de un corto forcejeo a Héctor Cornalis, de 56 años, lo introdujeron en el vehículo de su propiedad, y el arribo de personal policial hizo que los captores se dieran a la fuga a gran velocidad por la ruta provincial 13 hacia la autovía 19, en dirección a la cordobesa ciudad de San Francisco, perdiéndose de vista, adelantó ayer en internet LA OPINION digital.

Más tarde, en el lugar del hecho –un camino de tierra ubicado en zona rural- fue secuestrada una pistola calibre 22, junto a dos medias.

La veta macabra del hecho ya se hacía presentir: en el lugar del secuestro se observaron rastros de sangre en el piso y en el arma de referencia. En una primera instancia tampoco se sabía si la víctima llevaba dinero.

De inmediato, sin pérdidas de tiempo, la Policía dispuso un operativo cerrojo a los fines pertinentes.



HALLAZGO DE

SU CADAVER

Con el paso de las horas y la intensa búsqueda policial en toda el área oeste del Departamento Castellanos, sucedió lo que nadie quería imaginar: en otra zona rural, esta vez en jurisdicción de Colonia Cello a unos 25 kilómetros del lugar original del secuestro, encontraron el cuerpo sin vida de quien había sido raptado.

Se confirmó así su identidad, ya no había dudas: se trataba de Héctor Cornalis, de 56 años de edad y residente en María Juana, a quien ayer por la madrugada, en el predio que ocupa la Cooperativa 22 de Marzo -a la vera de la ruta provincial 13, altura del kilómetro 112, en Eustolia-, lo introdujeron en el vehículo de su propiedad, y lo secuestraron en dirección a la ciudad de San Francisco.

El automóvil con el cuerpo sin vida de Cornalis en el interior, fue ubicado en la zona rural de Colonia Cello, tal lo muestra una fotografía que acompaña esta nota.

Un dato que podría estar ligado a la investigación –siempre en terreno extraoficial, según datos abrevados por este medio de comunicación-, el difunto es padre de Franco Cornalis, un joven que actualmente está detenido en la Alcaidía de la Unidad Regional XVIII de Policía con asiento en la ciudad de Sastre, en el vecino departamento San Martín.

Sin saberse si podría llegar a tener o no alguna relación con el hecho y siempre en el plano de la presunción, lo cierto es que Franco Cornalis está acusado de violencia de género a su expareja, en un hecho que tuvo amplia repercusión en la región y a nivel nacional.



TENIA HERIDAS

PUNZOCORTANTES

Según comprobaciones llevadas a cabo por personal de la División Científica Forense del departamento San Martín, Héctor Cornalis presentaba heridas punzocortantes.

Esto surgió del trabajo de campo realizado por personal de la División Científica Forense San Martín y la División Operativa R1, dependientes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cuya subjefa es quien hasta hace pocos días fuera jefa de la Unidad Regional V con asiento en nuestra ciudad, la comisario mayor Doris del Valle Abdala.

En el relevamiento realizado en el automóvil Ford Focus donde se halló muerto a Cornalis, se constataron heridas punzocortantes y de arrastre, no descartándose otro tipo de herida.

El cuerpo fue trasladado para que se realice su autopsia correspondiente, habiéndose preservado las manos, y relevado el exterior del vehículo en busca de huellas y rastros. Por otra parte, se dispuso el secuestro y preservación del rodado, para una eventual ampliación del trabajo realizado.

Se destaca, finalmente, que se trabajó en conjunto con personal dependiente de la Unidad Regional V de Policía, más precisamente –según se informó oficialmente- personal policial de la Comisaría N° 4 de María Juana.

Interviene el Dr. Carlos Zoppegni, fiscal adjunto de la Unidad Fiscal N° 150 San Jorge, dependiente de la Fiscalía Regional N° 1 Santa Fe.