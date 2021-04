Santa Fe es la capital nacional del crimen Policiales 12 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Cuando llevaba seis años gobernando el Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe, en este caso el gobernador era Antonio Bonfatti, en el departamento La Capital se sucedieron durante todo el ejercicio (1° de enero al 31 de diciembre) 155 homicidios en el departamento La Capital, repitiendo que más del 80 por ciento sucedieron en la ciudad de Santa Fe.

Ese año es tomado como punto de referencia para el estudio del fenómeno, y como ejemplo histórico de entonces, el lunes 2 de junio de ese año hubo 5 homicidios en 16 horas entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, porque en los años siguientes jamás se repitió semejante cifra, no porque bajaron los asesinatos drásticamente, sino porque nunca alcanzaron hasta hoy esa magnitud cuantitativa.

Con 120 homicidios ocurridos solo en la ciudad de Santa Fe, y con un promedio de 30 crímenes cada 100 mil habitantes, fue nuevamente la urbe más violenta de la Argentina.

Desde Bonfatti hasta ahora los años pasaron, las cifras de homicidios se mantuvieron estables hasta el presente, a veces fueron menos de 100 homicidios en un año, otras, algunos más. Lo cierto es que el abordaje del problema no tuvo las soluciones al drama social que significan y que abruman. Los análisis del problema lo ubican en una situación que es multicausal y de abordaje complejo, y que no puede ser usado como unidad de medida en el parámetro de la Seguridad Pública.

Otros sí pensamos que los homicidios no solo son una unidad de medida reveladora de la situación, sino que además los medios de comunicación, llevan la contabilidad diaria de los asesinatos ocurridos en determinada jurisdicción. (Con información de Juan Trento para radio LT 10).