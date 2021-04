La Municipalidad suma profesionales para tratar la problemática de las aves

El intendente Luis Castellano, junto a parte de su equipo y el entomólogo, Jorge Frana, dialogaron sobre la compleja problemática que representa la presencia de aves en el ámbito de Rafaela y la región, así como la elaboración de un plan estratégico que permita trazar acciones enfocadas a la búsqueda de las soluciones. “Tratamos un tema muy complejo, difícil y en crecimiento que se genera como consecuencia de una cantidad de razones que tienen que ver con cuestiones ligadas a la producción y los lugares donde terminan anidando las aves (que es en la ciudad)”, dijo el intendente.

“Necesitamos trazar un plan estratégico para trabajar, conformar un equipo profesional para que podamos tener acciones de corto, mediano y largo plazo, explicárselo a la comunidad y las instituciones y tener su aval para poder desarrollarlas porque son temas muy sensibles, muy delicados y lo podemos hacer con mucha seriedad. En este caso, Jorge (Frana) hace tiempo que está trabajando en este tema, tiene estudios y especialidades en este tema, y le hemos pedido el asesoramiento y acompañamiento”. afirmó

El mandatario señaló que "esto genera una innumerable cantidad de inconvenientes, sobre todo en las zonas céntricas. Situaciones muy incómodas para los peatones o las personas que deciden estar al aire libre, justamente en un momento en donde la pandemia nos exige eso: estar al aire libre, que los bares y restaurantes saquen sus sillas y mesas afuera para poder trabajar. Este es un problema ambiental y sanitario”. “Hace varios años que venimos analizando alternativas, tomando con mucha responsabilidad la problemática de las aves. Es un tema muy amplio que no sólo es de Rafaela sino que trasciende las fronteras de la ciudad llegando hacia la zona periurbana, el campo”, finalizó. Del encuentro, también formaron parte la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; el subsecretario de Salud, Martín Racca; y el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino.



DESAFIO IMPORTANTE

Por su parte, María Paz Caruso expresó que “la temática de las aves es algo que venimos trabajando desde hace tiempo con el INTA, con Jorge Frana, y también hemos compartido algunas reuniones de intercambio en el Consejo Ambiental, incluso, involucra a varias áreas de la Municipalidad: Salud, Servicios Públicos y Ambiente”. “Es un desafío importante. Hay medidas que podemos implementar a corto plazo. Para que ello ocurra, se necesita la presencia del Estado y la participación de los ciudadanos y las ciudadanas. Otras, son a largo plazo y, tal vez, no tengan resultados inmediatos, pero son soluciones definitivas. Por eso, es importante sumar y conformar un grupo de profesionales que nos den las diferentes miradas y nos ayuden a que la ciudad mejore estas condiciones, sobre todo, en la zona céntrica que es donde más se nota”, sostuvo.



INVASION ECOLOGICA

Finalmente, Jorge Frana, explicó que “básicamente, lo que estamos tratando de hacer es analizar el tema de las 'aves plaga' que es una cuestión ambiental. Cuando las aves vienen a dormir a la ciudad, tenemos que observar que su alimento lo obtienen de la ruralidad. La biología y la ecología es tan dinámica que lo que vaticinamos en el 2019 - cuando realizamos una charla pública en el Instituto del Profesorado - hoy es una realidad: El Estornino pinto. Esta especie de ave promueve bandadas que son extremadamente numerosas y representa un serio riesgo de invasión biológica porque, al anidar, impide que puedan hacerlo otras especies que son autóctonas”. El especialista agregó que “otro caso de invasión biológica en Rafaela son las ardillas. Lo que pasa es que algunas tienen más incidencia que otras”. “Queremos involucrar a toda la ciudadanía en la búsqueda de soluciones que, desde ya, no va a encontrar una respuesta inmediata. Esto es un proceso continuo en donde – ojalá – podamos participar todos. Por eso, creo que este encuentro fue acertado porque nos permitirá diagramar un programa en donde podamos arribar a un punto en donde la ciudadanía pueda participar apoyando u observando sugerencias porque este es un problema que no se circunscribe a Rafaela”.