"Godzilla vs. Kong" la cinta más taquillera en Estados Unidos durante la pandemia Información General 11 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (Télam). - "Godzilla vs. Kong", la película de acción y ciencia ficción que enfrenta a esas dos icónicas criaturas del cine de monstruos y que estrenó el pasado 25 de marzo, se transformó en la más taquillera en Estados Unidos en lo que va del inicio de la pandemia de coronavirus luego de que antes de ayer alcanzara la cifra de 60 millones de dólares en recaudación.

El filme de alto presupuesto producido por Legendary y Warner Bros. superó de esa manera a "Tenet", de Christopher Nolan, que terminó su presencia en las salas con una ganancia de venta de entradas de más de 58.400.000 dólares, según consignó el sitio especializado The Hollywood Reporter.

En su primera semana, "Godzilla vs. Kong" llegó a recaudar 123 millones de dólares a nivel internacional en coincidencia con la progresiva apertura de los cines alrededor del mundo, a pesar de que también está disponible en la plataforma de streaming HBO Max.