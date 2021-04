El intendente visitó la firma “Sodecar” Locales 11 de abril de 2021 Redacción Por Lo hizo para dialogar con sus directivos y observar el avance de los jóvenes que forman parte del programa “Entrenamiento para el Trabajo”. Acompañaron al mandatario Diego Peiretti y Juan Ruggia.

En el marco del programa “Entrenamiento para el Trabajo”, el intendente Luis Castellano visitó la empresa frigorífica “Sodecar” para dialogar con sus directivos y observar el avance que los jóvenes que conforman el programa van mostrando en distintas labores que desarrollan dentro de la fábrica.

El intendente estuvo acompañado por el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti y el coordinador de Empleo, Juan Ruggia.

Luis Castellano manifestó que “desde el Estado local entendemos que debemos generar oportunidades para que nuestros y nuestras jóvenes, que se encuentran desempleados, puedan acceder al mundo del trabajo. Así también lo entienden los gobiernos nacional y provincial que nos apoyan con políticas de empleo que fortalecen nuestros propios programas. Pero este tipo de programas no sería posible sin el apoyo de nuestras empresas”.

Por su parte, el presidente de “Sodecar”, Alberto Candelero, expresó que “fue una decisión del Directorio el ser parte de esta colaboración entre nuestra empresa y el municipio. Todo nuestro apoyo, lo que necesiten está puesto a disposición”.

“Hemos escuchado a los jóvenes que están desarrollando tareas y notamos que están bien, felices con la forma y el lugar de trabajo. Esta es una preparación para ellos en lo personal como para nuestra industria en cuanto a la preparación y elaboración de carnes ya sea para la industria como para enviar a nuestros puntos de venta, nuestras carnicerías”.



JOVENES

Diego comentó que ingresó a la firma luego de dejar su "currículum en la Oficina de Empleo mientras preguntaba por algún tipo de capacitación laboral al que pudiera acceder. Fue así como me informaron sobre el comienzo de un curso en febrero y me anoté. Hoy cumplo un mes dentro de esta empresa, hago labores en despostado, y estoy con la ilusión de aprender y formarme para el mundo del trabajo. Estoy muy agradecido con la Municipalidad por la oportunidad que nos está dando a los jóvenes".