Otro imputado en causa por juego clandestino Policiales 10 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Al cierre de nuestra edición gráfica del día de hoy, LA OPINION tomó conocimiento sobre que en una audiencia que se prolongó más de 8 horas en la tarde de ayer, se realizó la imputativa y de medidas cautelares a Mauro C., detenido en Rosario y relacionado con la causa de juego clandestino donde fuera detenido con prisión preventiva el capitalista del juego Leonardo Peiti y varias personas más.

El martes 30 de marzo, los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema imputaron a seis hombres y a una mujer detenidos en el marco de una investigación por juego clandestino, ante el juez Javier Bottero. Entre ellos se encontraban el rosarino Leonardo Peiti y el rafaelino Julio Perona entre los más conocidos.

En esta oportunidad Mauro C., se presentó voluntariamente ante la Justicia rafaelina, y en la prolongada audiencia de la víspera el juez Javier Bottero halló acertado resolver medidas alternativas a la prisión preventiva para el rosarino, tales como fijar domicilio, comparecer personalmente a registrar su firma en forma semanal, quedar al cuidado de su hermana, no salir de la provincia y pagar una caución real de $ 1.000.000.

En la oportunidad volvieron a representar al MPA local los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema, actuando como defensores los abogados rosarinos Moschini y Romaldi.