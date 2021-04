Entrega de recursos y equipamiento a escuelas y el Centro de Salud Región 10 de abril de 2021 Redacción Por MARÍA JUANA

MARÍA JUANA. - En el salón de la Escuela Secundaria Particular Incorporada N° 8143 “José Manuel Estrada”, cumpliendo con los protocolos correspondientes, la directora de dicha institución, Ana Lía Campanero; el presidente comunal de la localidad, Amadeo Bazzoni; y referentes de entidades intermedias de María Juana, recibieron la visita del senador provincial Alcides Calvo para evaluar diferentes proyectos educativos, culturales, etc; en este marco, el senador hizo entrega de aportes económicos a las Escuelas “José Manuel Estrada” para la adquisición de mobiliario escolar, al nivel primario del Colegio “Santa María de los Ángeles” para el tendido de la red de internet y colocación de routers, y al Jardín de Infantes N° 34 “María Montessori”, un aire acondicionado que será instalado en el Salón de Usos Múltiples de dicha institución. Además, también otorgó al Coro Comunal de María Juana, un aporte destinado a la realización de su tradicional Festival de Año Nuevo, en forma virtual, adaptado este año a los protocolos de cuidado en el marco de la pandemia.

Calvo destacó la importancia para la comunidad que las entidades intermedias, a pesar del contexto que atraviesa la región y el país, sigan desarrollando sus actividades de manera más eficiente.



Salud: equipamiento para el centro de salud local



En el marco de la asistencia que viene realizando Calvo a los efectores de salud del Departamento Castellanos, desde el comienzo de la pandemia, aprovechó la oportunidad para otorgar equipamiento al S.A.M.Co. de María Juana para ayudar a mejorar la actividad sanitaria. En este caso, una computadora destinada a tareas administrativas, relacionadas a la carga informática de las distintas tareas diarias (atenciones médicas, odontológicas, enfermería, vacunación, etc.) y un equipo de aire acondicionado que será colocado en la enfermería del edificio para, de esta manera, mejorar las condiciones laborales de empleados y directivos del Centro de Salud de María Juana.