Generan preocupación las balaceras, y los vecinos aguardan respuestas que no llegan Policiales 09 de abril de 2021 Redacción Por Enfrentamientos armados entre componentes de bandas de rafaelinos que pelean en defensa de un territorio donde comercializan drogas, provocan preocupación en la ciudadanía. Pasan los años, y solamente se escuchan declaraciones "para la tribuna", como resaltó un lector.

IMAGEN INTERNET ENFRENTAMIENTOS. Situaciones como esta, generan temor y preocupación en muchos rafaelinos.

(Por Rubén A. Armando). - Varios pobladores del barrio Mora, en el Norte de la ciudad, comentaron a este medio su preocupación y temor por las balaceras que se comprueban en ese sector ciudadano, atribuidas a personas que se enfrentan en el contexto del territorio que pretenden para la venta de drogas.

Cabe mencionar, y resaltar, que tiroteos de este tipo suelen contabilizarse en otros puntos de la ciudad, en un escenario donde la seguridad de los vecinos se ve seriamente puesta en peligro.

Suelen escucharse frase tales como "es tierra de nadie", "la Policía poco puede hacer, porque muchas veces tras las detenciones la Justicia otorga libertades", o "esto va a seguir, en la medida que no se ponga en práctica un plan de seguridad, que vaya más allá de declaraciones para la tribuna, como suelen hacer muchos funcionarios".



HACE SIETE AÑOS

El tema no es nuevo, lamentablemente.

El archivo permite recordar una nota publicada en LA OPINION el 7 de marzo de 2014 -hace poco más de 7 años-, bajo el título "Balacera entre narcos en el Norte rafaelino", precisamente en el barrio Barranquitas.

Por entonces, entre otros detalles dimos cuenta de que cercana la hora 23:45 del 5 de marzo una importante cantidad de pobladores vivieron momentos preocupantes.

En inmediaciones de la intersección de calles Ciudad de Esperanza y Champagnat se produjo una balacera entre integrantes de dos grupos bien definidos, y de acuerdo a las versiones escuchadas se habrían utilizado armas de grueso calibre, arriesgándose que se trataría de una escopeta similar a la antitumultos que utiliza la Policía en su accionar contra quienes incurren en determinados delitos (en este caso no utilizada con cartuchos con postas de goma), y lo que podría haber sido una pistola calibre 9 milímetros.

Las fuentes destacaron una importante presencia de efectivos policiales en dicha zona de nuestro distrito, y todo habría comenzado en el cruce de calles Lehmann y Luis Maggi, siendo protagonistas integrantes de bandas que comercializan drogas en Rafaela.

En ese contexto uno de los involucrados efectuó varios disparos de escopeta que fueron repelidos, destacándose que se habría escuchado gran cantidad de detonaciones de armas de fuego, señalando uno de los vecinos testigos del suceso, que podrían haber sido unos 30.

Todo ello motivó preocupación en la ciudadanía en general, y se apuntó a la inacción de la Policía, la Justicia, el Municipio y el Gobierno provincial, cada uno en la responsabilidad que les compete en la lucha contra la droga.



TODO SIGUE IGUAL

Transcurrieron siete años, y el escenario vuelve a la superficie.

Y todo indica que quien opinó que "esto va a seguir, en la medida que no se ponga en práctica un plan de seguridad, que vaya más allá de declaraciones para la tribuna, como suelen hacer muchos funcionarios", no estaba lejos de la preocupante realidad.