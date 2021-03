Mujer: su proyección en la sociedad SUPLEMENTO ESPECIAL 08 de marzo de 2021 Redacción Por Siete mujeres gobiernan localidades del departamento Castellanos. Seis son presidentas comunales y una está al frente de un Municipio.

FOTO PRENSA MUN. FRONTERA VICTORIA CIVALERO. Es la única intendente en el departamento Castellanos.

Ser mujer y buscar la realización a través de actividades que no se cosiderban propias del género, en sociedades netamente patriarcales, a través de los siglos, no ha sido una tarea fácil y que la mujer ha debido ganarse demostrando que "puede".

Hasta no hace muchas décadas regía el estereotipo que la mujer debía ser el alma del hogar, dedicarse a las tareas que a él le competen, ocuparse de los niños, sin osar atreverse a incursionar en otra propuesta. Cuando se les permitió estudiar, además de la educación básica, era bien visto formarse como docente, y en algún instrumento musical y/o danzas.

Pero la inquietud de las féminas , sus innegables capacidades además de una persistente perseverancia, les permitió que vayan ganando terreno y poco a poco vayan consolidando su presencia en las más diversas áreas.

Poco a poco diversas actividades fueron incorporando a la mujer, y en todo el mundo florecieron escritoras, científicas - en todas las ramas-, médicas, enfermeras, etc. como así también otras profesiones, desde el desempeño de mesera hasta la conducción de un ómnibus, pasando las más diversas actividades consideradas masculinas, las mujeres supieron poner su impronta y desempeñarse con solvencia, todos los deportes ganaron su participación, y hasta el fútbol la contó entre sus cultoras, la carrera de árbitro de fútbol fue habilitada para las mujeres.

Fueron incorporadas a la política, desarrollándose fundamentalmente como legisladoras, pero también llegaron a cargos Ejecutivos, presidiendo diversos países o desarrollándose en el rol de gobernadoras, en algunas provincias o al frente de sus municipios o comunas.



En nuestro Departamento

En nuestra región, además de contar con una inmensa cantidad de mujeres que cumplen roles en empresas y gobiernos locales, contamos con siete mujeres, que fueron electas por sus respectivas comunidades, para conducir los destinos de cada una de sus localidades y con férrea voluntad combinan la actividad de la función pública con su rol en la familia.

Ellas son María Soledad Muratore, en Colonia Margarita; Verónica Gallo en Zenón Pereyra; Ana María Ceré en Bauer y Sigel; Jorgelina Siccardi en Josefina; María Florencia Celis en Egusquiza; María del Carmen Heck en Colonia Cello y Victoria Civalero en Frontera (la única intendente, por cierto).

En la ciudad de Sunchales, donde hace unas dos décadas que el Concejo Municipal cuenta con integrantes femeninos, en la actualidad ostenta paridad de género, ya que son seis integrantes y el 50% es femenino. Las mujeres que se desempeñan en la tarea legislativa son María Alejandra Bugnon de Porporatto; María José Ferrero y Andrea Ochat. En la ciudad de Frontera dos son las concejales Miriam Mabel Elsener y María Julia Ríos.

En definitiva y pese a que mucho camino falta por andar, las mujeres van consolidando su presencia en todo el quehacer de la sociedad.