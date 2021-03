Argañaraz reclama la culminación del área Covid Locales 07 de marzo de 2021 Redacción Por NUEVO HOSPITAL DE RAFAELA

El viernes 6 de noviembre del 2020 se llevó a cabo la apertura de sobres para la licitación de un área Covid en el edificio del Nuevo Hospital Regional de Rafaela, en Bv. Lehmann y Frondizi. Hasta el momento luego de casi 4 meses no hay novedades, y los tiempos se ajustan ante un posible rebrote de Coronavirus, lo que llaman la segunda ola.

Al respecto el diputado de Vida y Familia, Juan Argañaraz se expresó: “La construcción del nuevo hospital en la ciudad de Rafaela tiene una historia de larga data y que todos conocemos. Idas y vueltas entre los Gobiernos Provinciales y el Gobierno Municipal de la ciudad, anuncios, fotos y declaraciones para los medios de comunicación, pero la realidad es que, al día de hoy la obra de construcción del nuevo hospital para la capital del Departamento Castellanos está prácticamente abandonada, con pastos altos, con chapas caídas, y sin señales de avances concretos”.

Vecinos reclaman la finalización en la mayor brevedad posible de este efector de salud pública de tanta importancia, no sólo para Rafaela, sino que para toda la región. En este sentido Argañaraz a través de este proyecto, solicita al Poder Ejecutivo que arbitre todos los medios y mecanismos necesarios para que se avance de manera rápida y eficaz en pos de una pronta finalización de la obra del tan deseado y anhelado nuevo hospital de alta complejidad de Rafaela.

El diputado rafaelino también se mostró preocupado por el estado de mantenimiento del lugar, “preocupa sobremanera ver el estado actual del edificio y del terreno en el cual se construye. Los vecinos se quejan de la falta de limpieza, desmalezamiento”.

Hace más de 3 meses se realizó el acto de apertura de sobres para la licitación, y hasta el día de la fecha ninguna novedad hay sobre el tema, lo cual es sumamente preocupante. El presupuesto oficial de la obra es de $288 millones.

El Gobernador Omar Perotti en el acto de apertura de sobres expresó “es una decisión política finalizarlo lo antes posible”. Recordando esta frase, Argañaraz reflexionó “es importante que las palabras se transformen luego en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino sólo quedan en lindas expresiones que en nada ayudan ni repercuten en la vida diaria de las familias” y añadió “De salud estamos hablando, la pandemia dejó rotundamente demostrado la importancia que revistió el hospital actual en la ciudad, el inmenso trabajo de todo el personal sin descanso, y por eso no deben quedar dudas que la prioridad en las inversiones debe ser en salud”.