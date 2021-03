Un muerto y buscan a cinco personas, tras la avería de un gomón en el río Policiales 05 de marzo de 2021 Redacción Por La barcaza sufrió una rotura mientras navegaba por el caudaloso río Bermejo, que separa a Argentina y Bolivia. Viajaban unas 20 personas, muchos de los cuales se lanzaron al río para salvar sus vidas.

IMAGEN INTERNET ESCENARIO. En un tramo del caudaloso río Bermejo.

Un hombre fue hallado muerto durante la búsqueda de sobrevivientes iniciada en el caudaloso río Bermejo, luego de que una barcaza en la que viajaban unas 20 personas se averiara, y fuera arrastrada por la fuerte correntada cuando intentaba cruzar la frontera entre Salta y Bolivia, mientras continúan desaparecidas otras cinco, entre ellas dos bebés, informaron fuentes policiales.

Así lo informó el vocero de la Policía de Salta, Miguel Velardez, quien detalló que el cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad que hasta el momento no pudo ser identificado fue hallado en la tarde del miércoles, a unos diez kilómetros del lugar del hecho.



UNA HIPOTESIS

De acuerdo a información de El Liberal, el funcionario precisó que la búsqueda comenzó el miércoles, con la hipótesis de seis desaparecidos en base al testimonio de un hombre que logró ser rescatado ileso del cauce del río, por el accionar de personal de Gendarmería Nacional.



SE RETOMO LA

BUSQUEDA

No obstante, explicó que en la mañana de ayer se retomó la búsqueda de tres personas, una mujer oriunda de Bolivia mayor de edad y dos bebés de uno y tres meses, según las denuncias radicadas en ambos lados de la frontera, pero a ellos se suman otras dos que no se sabe aún si lograron llegar a la orilla.



SIN REGISTROS

El cruce del río es parte de una actividad informal, por lo que no existen registros de quienes viajaban en la embarcación ni cuántas eran las personas a bordo.

Velardez apuntó que las tareas de búsqueda se suspendieron en los primeros minutos de la madrugada de este jueves debido a las condiciones climáticas, y esta mañana se retomaron aunque el cauce del río creció considerablemente por las intensas lluvias registradas en Bolivia.



LOS RESCATISTAS

Por ello, las acciones de búsqueda que comenzaron con unas cien personas, entre policías, bomberos, gendarmes y voluntarios, quedaron hoy en manos de 35 especialistas para evitar nuevos incidentes en la zona.

Velardez comentó que se rastrillaron unos 15 kilómetros, y el hecho de haber hallado el cuerpo sin vida a diez kilómetros del lugar en el que ocurrió el hecho muestra la velocidad que llevaba el cauce del río.

Así las cosas, un comando operativo integrado por más de 100 efectivos de la Comisaría 26, la División Lacustre y Fluvial, Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional y rescatistas voluntarios estuvo a cargo de las tareas de búsqueda, bajo la supervisión de la Unidad Regional 2 de Orán de la Policía de Salta.

En este marco, se realizaron patrullajes con distintas embarcaciones de la Policía, recorridos aéreos con el helicóptero de Gendarmería Nacional y rastrillajes terrestres.

LO OCURRIDO

El hecho ocurrió cuando la barcaza que había partido el último miércoles a la mañana desde la localidad salteña de Aguas Blancas hacia Bermejo, en Bolivia, a través del cauce del río Bermejo, con alrededor de 20 personas bordo, intentaba atravesar la frontera de manera ilegal.

Al atravesar una palizada, el gomón sufrió una rotura, lo que motivó que muchos de los ocupantes de la barcaza se lanzaran al río para salvar sus vidas, nadando hacia la orilla, pero varios desaparecieron.

El cauce del río Bermejo estaba particularmente crecido por las intensas lluvias registradas en estos días en la zona, lo que provocó que la fuerte correntada dificultara el trabajo de los remeros que estaban a cargo de la precaria embarcación.