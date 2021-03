Cristina cargó contra la Justicia y Macri al exponer en la causa del dólar futuro

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó duramente ayer a la Justicia y al ex presidente Mauricio Macri al declarar en la causa dólar futuro y afirmó que no pedirá su sobreseimiento, ya que instó a los jueces que "hagan lo que tengan que hacer". "No voy a pedir ningún sobreseimiento. Voy a pedir que apliquen la Constitución, los códigos de fondo y de forma. Apliquen la ley. No les voy a pedir el sobreseimiento: hagan lo que tengan que hacer", lanzó la titular del Senado en el cierre de su declaración en la causa dólar futuro, por la cual está en etapa de juicio acusada de defraudación a la administración pública por haber permitido la venta de dólar en contratos a futuro a un valor por debajo de la cotización de ese momento.

Durante 50 minutos, la ex mandataria aseguró ante los integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación Penal que "el lawfare sigue en su pleno apogeo" y arremetió en duros términos contra el Poder Judicial, tal cual lo hizo desde su primera citación alegando que hay una suerte de complot en su contra que integra la oposición, ciertos sectores de la Justicia y los medios de comunicación.

"Ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación", cuestionó a los magistrados Cristina Kirchner, quien luego afirmó que la Justicia favoreció a Mauricio Macri en las elecciones de 2015. "Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese Gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y está pasando en la República Argentina. Realmente me da mucha bronca, porque la que sufre es la gente. No podemos aumentarles a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá", manifestó, con la voz quebrada. Y agregó: "No solamente es lawfare, sino también introducción y manipulación de procesos electorales por parte del Poder Judicial. Los hechos me eximen de mayores explicaciones".

Al referirse al líder del PRO, la vicepresidenta ironizó: "El presidente que nos volvió a endeudar, devaluando y devaluando, va a ver partidos de fútbol a Qatar. Y nosotros sentados acá". "¿Cómo que no tiene que ver? Que se despabilen los argentinos de una buena vez por todas. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos".

Además, Cristina Kirchner se quejó de que "por una cosa rara, todas las causas caían en (el Juzgado del fallecido magistrado Claudio) Bonadio. Siempre, todas las causas caían en Bonadio".

Al exponer ante los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetevaña y Ana María Figueroa, la ex jefa de Estado acusó a Bonadio de disponer medidas en fechas importantes de su vida: en ese sentido, recordó que hubo allanamientos el mismo día de los cumpleaños de sus nietos Néstor Iván y Helena y en la fecha del natalicio de Néstor Kirchner la citó a ocho indagatorias.

Respecto al expediente de la causa, Cristina Kirchner manifestó: "No había ningún amigo de mi Gobierno en los que habían contratado dólar futuro, sino que había amigos y funcionarios de Mauricio Macri. Cuando llegaron al Gobierno pactaron la tasa de interés que le iban a pagar a sus propios contratos, sabiendo que iban a devaluar. Información privilegiada, negociaciones incompatibles con la función pública... no sé cuántos tipos penales podrían caberle a Mario Quintana y a los funcionarios que intervinieron en esto".

"Cuando se deciden las sentencias tienen que ver con lo que apareció publicado en los medios, pero poco o nada con lo que estaba en el expediente", señaló la titular del Senado. También explicó su pedido, aceptado en parte, para que la audiencia fuera presencial y con transmisión en vivo: "Siempre es bueno conocerle la cara a los jueces y fiscales. Siempre el anonimato de quienes deciden algunas causas es muy conveniente. Yo siempre di la cara".

Ahora, la Sala I no tiene plazos para resolver que es si sobresee a los acusados en base a un peritaje que la Vicepresidenta interpreta como que favoreció su postura que no hubo delito, o bien habilita a que se realice el juicio oral y público.



KICILLOF

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que la causa "dólar futuro" fue una "infamia absoluta" y que "se usó para un negociado" de los funcionarios de la gestión del ex presidente Mauricio Macri, al tiempo que remarcó que "no hay delito, nunca lo hubo", durante su declaración ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Kicillof, quien está procesado por su rol como ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, expuso en la audiencia inmediatamente después de que lo hiciera la ex presidenta y, en línea con ella, afirmó que la causa se usó para "ganar elecciones".

"No hay delito, nunca lo hubo", aseguró el ex ministro, quien consideró que la investigación del fallecido juez federal Claudio Bonadio es "la historia de un disparate jurídico" y pidió a los jueces de Casación "terminar con esta farsa simplemente aplicando la ley, el sentido común y el buen gusto".