Músicos que harán sonar a Piazzolla en el Colón celebran el "hito cultural" del homenaje

BUENOS AIRES, 5. - El contrabajista Ignacio Varchausky, parte del imponente elenco musical argentino que desde hoy y hasta el sábado 20 homenajeará a Astor Piazzolla en el Teatro Colón, destaca que “todos y todas quienes participamos de estas celebraciones entendemos que tocar la música de Piazzolla en el Colón es un hito espectacular en la vida cultural de la Argentina”.

“Ser parte de un evento histórico en el cual unimos nuestras miradas y esfuerzos para gritar bien fuerte la profunda admiración y gratitud que sentimos por Piazzolla y estar en el emblemático escenario del Colón de la mano de la música de Astor nos hace sentir parte de ese legado que tanto amamos y al cual tanto le debemos”, abunda a Télam Varchausky quien el 14 compartirá con la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce el “Concierto Didáctico-El estilo de Piazzolla del '46".

El guitarrista César Angeleri -quien mañana participará de la noche de apertura “Piazzolla Sinfónico” junto a la Orquesta Estable del Teatro Colón Juan José Mosalini y Juan Pablo Navarro y el 13 actuará en dúo con Daniel Binelli- resalta a Télam que “reinterpretar la obra de Piazzolla en este contexto y con el resto de los artistas que integran el homenaje, es algo más que un reconocimiento a un autor, es también un reconocimiento a lo que los artistas nacionales podemos brindar”.

En similar sentido, el bandoneonista Julio Pane quien el 16 abrirá junto a su hijo Leandro la grilla de conciertos gratuitos organizados entre el Colón, Sadaic y AADI, sintetiza que “es una alegría haber sido convocado porque implica que lo estamos homenajeando, pero lo más importante es que Piazzolla nos homenajeó a nosotros”.

Tanto el bandoneonista Pablo Mainetti como el cantante Raúl Lavié coincidieron en que ser parte de esta serie de 13 conciertos con obra de Piazzolla en el máximo coliseo argentino conlleva una responsabilidad.

“Evidentemente el Colón no es solamente un teatro sino que tiene un plus valorizador y tocar allí a uno de los grandes músicos argentinos que renovó la música del todo el planeta es una responsabilidad grande y trataremos que prime el placer, que sea una responsabilidad disfrutada”, consigna Mainetti quien como parte del Quinteto Astor Piazzolla animará una noche “Triunfal” el martes 9.

Lavié, quien será parte del tributo que Escalandrum encabezará el 11, “el hecho de poder cantar las obras de Astor en un escenario como el del Colón me hace sentir un poco más importante dentro del ambiente musical ya que fui un gran difusor de su obra y llegar a ese espacio y cantarla en persona me genera primero responsabilidad y luego regocijo”.

La magnífica programación colonista en torno al creador de “Adiós Nonino” y “Libertango”, por citar apenas dos de sus más populares piezas, tendrá un segmento organizado por la Fundación Astor Piazzolla que se extenderá entre el 5 y el 14 con entradas desde 1.500 pesos (a la venta únicamente online a través de www.teatrocolon.org.ar) que también animarán Paula Maffia; Amelita Baltar; Camerata Bariloche; Horacio Lavandera; Néstor Marconi; y Chango Spasiuk, entre más.

Además, habrá cuatro conciertos gratuitos (entre el 16 y el 20) que anuncia las presencias de Teresa Parodi, Rodolfo Mederos, Néstor Marconi, Susana Rinaldi y los quintetos La Grela, de Juan Carlos Cirigliano y de Horacio Malvicino, por citar solamente a algunas de sus figuras).



Télam: ¿Cuál es el significado de que la obra de Piazzolla se despliegue en el Teatro Colón?



César Angeleri: Ese significado trasciende a quienes participamos del homenaje y al Teatro mismo. La difusión de su obra en este contexto es reafirmación del espacio que ocupa su obra en la cultura nacional, y de la vigencia de lo que Piazzolla nos propone en cada composición.



Ignacio Varchausky: Es ante todo un gran acto de justicia. Podríamos decir “justicia poética” si pensamos en todos los años de maltrato que sufrió Piazzolla y la lamentable estigmatización por parte de público más conservador del tango. La intensa -y tensa- relación de Piazzolla y el público argentino es una saga que poco a poco se acerca a alcanzar el reconocimiento que su música merece.



Julio Pane: Cuando era adolescente no se tocaba tango en el Colón. Y el que nos abrió la puerta a este coliseo, cómo a tantos otros del mundo, fue Astor. Es uno de los tantos logros que tuvo para que el mundo comprendiera que no hay música popular o música erudita, sino música bien hecha y bien tocada.



T: ¿Cómo resuena esa música en vos como intérprete?



Pablo Mainetti: Es la música que escucho desde que soy chico y pude escucharla en vivo en su época del sexteto tanto en el Club Italiano como en el Ópera y para mí es un monumento. Era una aplanadora porque en ella había una convicción en su forma de hacer y la certeza y la valentía de poder llevar a cabo un proyecto con esa vehemencia. En esas músicas hay una idea y alguien que la llevó a cabo y yo trato de asimilar esa enseñanza: luchen por sus ideas, defiéndalas, estudien y vayan a fondo.



Raúl Lavié: Adopté esta música desde el vamos, poniendo fecha desde el año 62 cuando empecé a conocerla y a conocerlo a Astor y me enamoró profundamente y me hizo cambiar un poco también la visión de lo que era yo cantando el tango. Para mí fue como despertar a una nueva forma de expresión de la música popular de la Argentina y a partir de ese momento canté música de Buenos Aires como él solía llamarla.