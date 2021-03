En Italia, goleó la Juventus Deportes 03 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Juventus goleó ayer al humilde Spezia por 3 a 0 y sigue expectante detrás del líder Inter y su escolta Milan, en un partido correspondiente a la vigésimo quinta fecha de la Serie A de la liga italiana.

El otro partido que debía disputarse en la jornada entre Lazio y Torino, no se jugó debido a que en el conjunto turinés varios jugadores presentaron positivo en coronavirus y las autoridades sanitarias no los dejaron viajar.

A su vez la "Vecchia Signora" se impuso al Spezia con los goles del español Alvaro Morata, el italiano Federico Chiessa y el portugués Cristiano Ronaldo, a los 17, 26 y 44 minutos del segundo tiempo.

Al Spezia -donde fue titular Nahuel Estévez- pareció no salirle nada bien, ya que en el descuento el búlgaro Andrej Galabinov, marró un penal.

Lazio, como sucedió en otro encuentro de esta liga, hará una presentación formal ante la Federación de Fútbol, para perdir los puntos ante Torino, que no se presentó al estadio Olímpico para disputar el cotejo que los enfrentaría.

La fecha continuará este miércoles con los encuentros entre: Sassuolo-Napoli, Atalanta-Crotone, Benevento-Hellas Verona, Cagliari-Bologna, Fiorentina-Roma, Genoa-Sampdoria y Milan- Udinese, mientras que el jueves el puntero Inter visitará a Parma.