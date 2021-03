Carta de lectores Carta de Lectores 03 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Tanto, tanto AMOR



Sr. Director:



Deseo, en esta carta, mostrar otra realidad de la que poco se habla, se escucha o se ve. Es esa realidad que dejamos de lado, porque otra nos atrapa, nos engancha más y nos limita a un lenguaje en el que solo hay quejas y juicios. Es esa realidad, que enferma en gran medida, a los niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y ancianos.

Gracias a Dios, hay otra realidad, que regocija, da fuerzas, paz, seguridad y amor. He comprobado que realmente, es ¡Así!. He sentido y siento el amor de Jesús y de la Virgen María, de mi familia, de mis amigas, de mi gente querida de esta ciudad; los brazos extendidos, las oraciones, la caridad, el abrazo, la algarabía y la alegría.

No tengo palabras, no las encuentro, no existen gestos, ni obras que puedan manifestar mi agradecimiento, a tanto, tanto, AMOR. ¡¡Que mi agradecimiento, llegue a todas y a cada una de las personas que buscan y tienen el don del amor. Que mi agradecimiento llegue como una ráfaga de alegría, paz y satisfacción al corazón, por el amor.

Enarbolemos la bandera del Amor, la Esperanza y la Fe, y así viviremos con alegría, paz y felicidad.

¡¡¡Gracias, Infinitamente Gracias!!!

¡¡¡Dios los bendiga y los acompañe por siempre!!!.





Ana María Abuh Arias de Abeillé

Rafaela