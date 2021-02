Continúa exitosamente la vacunación en geriátricos Locales 26 de febrero de 2021 Redacción Por El lunes por la tarde dio inicio esta nueva etapa en cuanto a la campaña de vacunación Covid, y desde entonces ya se vacunaron a 1.540 personas en los geriátricos de Rafaela y la Región.

FOTO PRENSA MUNICIPAL

El lunes pasadas las 9 arribaban a Rafaela al Hospital "Dr. Jaime Ferré" 4.000 dosis de la vacuna Covishield y por la tarde con dos equipos de trabajo, la Región II de Salud daba inicio a la vacunación en geriátricos de la ciudad.

La campaña de vacunación en esta segunda etapa, está destinada a la población que está institucionalizada en distintos geriátricos o Centros de Día tanto privados como los habilitados por el Ministerio Desarrollo Social de la provincia. Hasta este jueves habían recibido la vacuna 1.540 personas de la ciudad y localidades de la región, no presentando inconvenientes.

Cabe señalar que con estas 4.000 dosis que llegaron esta semana a la ciudad se completará la vacunación dirigida a adultos mayores residentes de geriátricos y personal que se desempeña en esas instituciones. Hasta este viernes habían recibido la vacuna 1.540 personas de la ciudad y localidades de la región.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia aseguraron que entre el viernes y el lunes concluirían todos los geriátricos habilitados de la provincia de Santa Fe, inoculando a más de 15 mil personas.

De la misma manera, anticiparon que a partir de la próxima semana comenzará con la vacunación de personas mayores de 60 años y también con los docentes, aunque todavía no hay mayores precisiones al respecto.



SE AGUARDA LA LLEGADA

DE MÁS VACUNAS

El director del hospital Jaime Ferré, Dr. Diego Lanzotti, al ser consultado por la llegada de más vacunas, indicó que “este viernes podrían estar llegando a la ciudad 400 dosis de la vacuna rusa Sputnik, completándose con éstas, las segunda dosis destinada al personal de salud.

Por otra parte, el director, dijo que “probablemente el lunes podrían llegar a Rafaela, dosis de la vacuna Sinopharm, proveniente de China, que será utilizada para los docentes, aunque esta información aún no está confirmada al igual que desconocemos la cantidad de vacunas que recibiremos”.

Las 904.000 dosis llegaban anoche al país a bordo de un Airbus 330-200 equipado con envirotainers, que son contenedores.



CONTAGIOS

Después de dos días de aumento en la cantidad de contagios diarios, Rafaela registró una caída en la cantidad de casos positivos de Covid durante este jueves cuando se reportaron 9 infectados. De esta manera, desde el comienzo de la pandemia el total de contagiados asciende a 6.685 en tanto que solo permanecen 55 casos activos -hay 136 personas aisladas-.

En tanto, la cantidad de víctimas fatales en la ciudad aumentó a 128 luego de que las autoridades sanitarias confirmaran anoche el fallecimiento de una mujer de 71 años.

En la Provincia, se reportaron ayer 426 positivos por el que el acumulado desde marzo pasado llega a 215.682. Además, se notificaron 46 nuevas muertes, por lo que ya son 3.849 los decesos en territorio santafesino.