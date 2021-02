¿Otro femicidio? Ahora en Santiago del Estero Policiales 24 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Policía de Santiago del Estero buscaba intensamente a un joven de 26 años, acusado de asesinar de seis puñaladas a su pareja, una chica de 22, en la casa en la que habitaban, de la localidad de Chaupi Pozo.

La búsqueda se concentraba en Alejandro Roldán, sospechado por haber ultimado a su pareja, Verónica Roldán, con quien tenía una hija de siete años, según Diario Panorama.

Las sospechas apuntan a que Roldán mató a puñaladas aplicadas en el pecho, la espalda y la zona genital a la joven, para luego escapar en un automóvil cerca de las 6:00 de la mañana de este domingo.

Los indicios, a pesar de que el sangriento hecho se produjo sin testigos, señalan que el femicidio se produjo luego de una fuerte discusión en el seno de una pareja que no presentaba denuncias previas por violencia.

En ese sentido, el padre de la víctima, Ramón Escobar, aseguró que "nunca hubo un hecho de violencia" entre su hija y el presunto femicida.

"Nunca hubo un hecho de violencias entre ellos. Por eso jamás imaginamos que podía pasar esto. Nunca hubo peleas entre ellos. Jamás", expresó el hombre en declaraciones citadas por el diario El Liberal.

El hombre definió a su hijo como "buenita": "Era muy buena. No tenía problemas con nadie. Nunca le contestaba a nadie. No sabía lo que era tener un mal día. Mi hija fue muy buena", expresó. (NA)