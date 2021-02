El primer mes de Joe Biden Editorial 21 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Joe Biden empezó su mandato a toda velocidad y se topó con el Congreso. En su primer mes en el poder, el presidente, Estados Unidos, firmó un récord de decretos y le devolvió la calma a Washington, aunque también debió asumir en este breve período como jefe de Estado, que no será fácil que sean aprobados sus planes más ambiciosos.

Ayer cumplió su primer mes en la Casa Blanca estableciendo un nuevo récord, al convertirse en el Presidente que emitió más órdenes ejecutivas en la historia moderna de Estados Unidos, durante ese período, con al menos 31, una más de las que firmó el mandatario al que considera su gran referente político: Franklin Delano Roosevelt, que gobernó al país entre 1933 y 1945.

La mayoría de los decretos, a los que se deben sumar una veintena de medidas unilaterales, se concentraron en los primeros diez días de mandato de Biden, que actuó con una notable celeridad para frenar las muchas prioridades de su predecesor, Donald Trump, girando el timón del Gobierno hacia políticas más progresistas.

Desde la propia Casa Blanca hoy expresan que Biden presentó un abanico de órdenes ejecutivas para deshacer todo el daño que causó la Administración de Trump, pero sabe que es importante ir más allá de eso, porque está convencido que esos cambios no resultarán suficientes en un momento de gran dificultad como el que se está viviendo a raíz de la pandemia de COVID-19.

Sus planes más importantes, como la propuesta de disponer nada menos que 1,9 billones de dólares para rescatar la economía de los efectos de la pandemia y su reforma migratoria, dependen de la cooperación que pueda recibir del Congreso, en el que los demócratas tienen una mayoría tan estrecha que será poco menos que imposible aprobar leyes sin la colaboración de los republicanos.

Los asesores de Biden, antes de su llegada al poder el 20 de enero, estudiaron los 100 primeros días de Roosevelt como modelo a seguir, pero hay una gran diferencia entre el Washington de hoy y el que acogió en la década de 1930 al entonces Presidente, que firmó 15 leyes en sus tres primeros meses para poder rescatar al país de la Gran Depresión.

Roosevelt había gobernado con mayorías demócratas enormes en el Congreso, además del apoyo siempre necesario entre la minoría republicana. Joe Biden, hoy tiene las mayorías más estrechas posibles y es improbable que casi ningún republicano vote por sus políticas, reconocen desde sus propias filas.

De todos modos, Biden tendrá mejores perspectivas de aprobar los puntos de su agenda que generan consenso en el país, como el paquete de rescate económico, que los que se perciben como más progresistas, como la reforma migratoria y otros temas sociales.

Si bien la polarización en el Congreso obligó al Gobierno de Biden a aceptar que muchos cambios no pudieran darse tan rápido como les gustaría, la Casa Blanca insiste en que no mermó su sentido de urgencia, especialmente en lo relacionado con la campaña de vacunación y el rescate de la economía.

Respecto de ese último punto, que es clave para la Casa Blanca se apuesta al apoyo de la oposición en el Congreso lo apruebe antes del 14 de marzo, fecha que marcará la finalización de las ayudas a los desempleados.

Todo apunta, no obstante, a que los demócratas recurrirán a una maniobra legal para lograr aprobar el paquete en el Senado incluso si no cuentan con los votos de los republicanos.

Biden necesitará además la ayuda del Congreso, así como de los sindicatos de profesores y maestros, para la segunda gran prioridad de los primeros 100 días de gobierno, que terminan el próximo 30 de abril: lograr que abran la mayoría de las escuelas destinadas a menores de 14 años, actualmente cerradas por la pandemia.

Sobre la campaña de vacunación, el Presidente se encamina a cumplir una de sus promesas, que apuntaba a la administración de unas 100 millones de dosis en los primeros 100 días. Ese objetivo se viene logrando, teniendo en cuenta la aplicación de un promedio de un millón y medio de vacunas por día.

En ese sentido, el Gobierno logró avanzar con firmeza en la distribución de las vacunas, teniendo en cuenta la situación que estaba afectando al país cuando el Presidente se instaló en Washington.

Un tema frustrante para Biden fue, sin duda, el juicio político contra Donald, tras el asalto al Capitolio, que terminó con la absolución del ex Presidente, ya que absorbió casi todo el tiempo del Senado.

Por ese motivo, el Senado confirmó solamente a 7 de los 23 nominados para el gabinete de Biden, con ausencias tan notables como los candidatos a secretario de Salud o de Justicia; frente a los 11 que se ratificaron tanto durante el primer mes de Trump.

Finalmente, en el plano internacional, Biden concretó el regreso al Acuerdo de París sobre el clima, al que había renunciado Trump.