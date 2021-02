Maxi Sosa: absolvieron a la abuela y su pareja Policiales 11 de febrero de 2021 Redacción Por PARA EL TRIBUNAL NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA CONDENAR

FOTO ARCHIVO MAXIMILIANO SOSA. El nene desaparecido en Ceres en 2015, a los tres años de edad.

El tribunal conformado por Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello absolvió en la jornada de ayer a la abuela de Maximiliano Sosa, Patricia Sayago y a su pareja Ariel Malagueño por la desaparición del niño de 3 años que vivía en la ciudad de Ceres, y de quien no se sabe nada desde 2015.

Según informó el portal de LT 10 Radio Universidad desde la puerta del Tribunal Oral Federal en la ciudad de Santa Fe, los magistrados consideraron que no había pruebas suficientes y decidieron absolver a la pareja por el beneficio de la duda.

A los acusados, que enfrentaban el juicio oral desde este lunes, la Fiscalía les atribuyó el delito de sustracción de persona menor de 10 años, y había solicitado una pena de 7 años de prisión.



EL CASO

El caso conmocionó a la provincia de Santa Fe, llegando incluso a ser tratado en los medios de comunicación de la Capital Federal.

El 15 de diciembre de 2015, Patricia Sayago se ofreció a cuidar a su nieto Maxi porque su hija, Daniela Sosa, no se sentía bien. Sería el último día que esa madre vería a su nene de tres años.

Pocos días después, el menor fue dado por desaparecido y comenzó su búsqueda. La hipótesis más fuerte desde un comienzo fue que el niño había sido vendido.

Por aquellos días, Sayago rogaba por la aparición de su nieto, bañada en lágrimas, ante las cámaras de televisión de los canales regionales. Pero a fines de julio de 2016, fue detenida e imputada por la sustracción de Maxi junto a su pareja, Ariel Malagueño. Desde el 1º de agosto de ese año, ambos están con prisión preventiva.

Tras varios vaivenes judiciales, en junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la causa pasara al fuero federal, ya que se estima que Maxi habría sido víctima de Trata, a manos de un conocido de su abuela al que ella le habría vendido al menor.

Ese hombre, cuyas iniciales son PAP quedó imputado por Trata de personas el 27 de septiembre de 2019 y aún está a la espera de juicio; en tanto que Sayago y Malgueño fueron absueltos ayer por falta de evidencia suficiente que los incrimine.