'Green Scout': primer vehículo anfibio 6x6 totalmente eléctrico en el mundo Automotores 01 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Se llama Green Scout y, bueno, digamos que el diseño no es su mayor atractivo. Y, sin embargo, esta curiosa creación llegada de Rusia es el primer vehículo anfibio ATV del mundo con tracción 6x6 y totalmente eléctrico.

La historia de como se concibió este vehículo surge de la necesidad de un equipo de geólogos rusos que necesitaban un vehículo que les permitiese desplazarse por los difíciles terrenos del norte de Rusia, siendo capaz de moverse por tierra y también por agua. Con la ayuda de otro equipo de compatriotas diseñaron y construyeron el prototipo del Green Scout, que ahora quieren mejorar a través de financiación en IndieGoGo.

El Green Scout es, por tanto, un todoterreno que puede desplazarse tanto por tierra como por agua. Tiene seis ruedas con frenos hidráulicos y suspensión independiente en cada una de ellas.

Un punto muy interesante es que su propulsor es totalmente eléctrico, con tracción 6x6. Monta un motor eléctrico de 3 kW de potencia en cada rueda, resultando una potencia total de 18 kW (24 CV). Según sus creadores, el Scout puede seguir circulando incluso si se averían cuatro de los seis motores.

Su potencia quizá parezca algo corta, pero es bastante liviano: pesa solamente 450 kg. No obstante, puede transportar hasta 800 kg en tierra y 1200 kg en el agua. Su velocidad máxima es de 70 km/h en tierra y de 5 km/h en el agua; aunque sus creadores aseguran que puede "nadar" y cruzar cualquier masa de agua que se encuentre, en los vídeos publicados se limitan a atravesar aguas poco profundas donde las ruedas tocan el fondo.

La rudimentaria carrocería está construida con polietileno, mientras que el chasis es de acero. En el interior hay hueco para seis asientos, aunque dado el tamaño del vehículo (apenas 3,1 metros de largo) no parece que la amplitud sea su punto fuerte.

El paquete de baterías que alimentan a los motores está bajo el asiento del conductor; aunque no conocemos su capacidad, sus creadores anuncian una autonomía de 100 kilómetros. Además, la batería también puede utilizarse para cargar equipos auxiliares, algo práctico si te encuentras en mitad de la estepa rusa o tienes que acampar en la montaña (recordemos que lo utiliza un equipo de geólogos).

El Green Scout busca ahora inversores a través de financiación conjunta (crowdfunding) en IndieGoGo. El equipo que está detrás de este vehículo espera poder venderlo en la segunda mitad del año a un precio de 10.000 dólares (unos 8.300 euros al cambio actual), permitiendo al cliente configurarlo en función de sus necesidades, priorizando el transporte de carga o pasajeros.



TRICICLO ELÉCTRICO

DE ARCIMOTO

Por cuerda separada, la empresa estadounidense Arcimoto ha iniciado la producción del Fun Utility Vehicle (FUV), un triciclo eléctrico con dos ruedas en el eje delantero y una única rueda trasera que, técnicamente, ha sido homologado en Estados Unidos como una motocicleta eléctrica, aunque gracias a esta configuración ofrece la estabilidad de un coche eléctrico de cuatro ruedas y las sensaciones de estar conduciendo un kart.

El precio de venta de estas primeras unidades es de 19.900 dólares, aunque, según la empresa, el precio se irá reduciendo cuando aumente la demanda y se escale la producción.

Tras comenzar a admitir reservas en febrero de 2019, para lo que se exigía a los futuros clientes un depósito de 5.000 euros no reembolsables, Arcimoto ha podido iniciar la producción del FUV y realizar las primeras entregas a estos primeros clientes (en total 4.128 en junio) tan comprometidos con el proyecto. Arcimoto lleva trabajando en el FUV desde 2012 y lo llamativo de su diseño le ha permitido financiarse para ir evolucionando cada una de las series de prototipos.

La primera tanda que se denominó “Serie Signature” constaba de tan solo 10 unidades. Las 15 siguientes llevaron el nombre de “Serie Beta” hasta que, en 2018, arrancó la transición a la fabricación semiautomática de todos los componentes del bastidor en su planta de Oregón, con una producción de 25 vehículos más de la “Serie Pilot”. La “Serie Retail” representa la versión de producción final anterior a la que ahora se produce y entrega, conocida como “Edición Evergreen”.

El Arcimoto FUV es un triciclo eléctrico semicerrado para dos ocupantes, con dos ruedas delanteras y una trasera, que le otorgan una gran estabilidad. La Evergreen Edition tiene una velocidad máxima de 121 km/h y una autonomía urbana de 165 km. Dispone de serie de asientos y puños calefaccionados, parlantes Bluetooth, puertas extraíbles y baúl de almacenamiento trasero con cerradura.

“Este es un momento verdaderamente significativo para Arcimoto. Lanzamos la producción minorista y la entrega del Fun Utility Vehicle”, ha anunciado el fundador y presidente de Arcimoto, Mark Frohnmayer.

Mientras que en 2016, las primeras unidades tenían un precio de 41.000 dólares, la edición Evergreen estará disponible por 19.900 dólares en Estados Unidos antes de los incentivos fiscales. Es de esperar que el precio continúe cayendo a medida que la producción se vaya escalando, “hasta que alcancemos nuestro precio base objetivo de 11.900 dólares”, afirma Frohnmayer.



VENTAJAS DEL

ARCIMIOTO SUV

“En 2007 nos propusimos construir el vehículo eléctrico diario más asequible y eficiente del mundo que también resultó ser increíblemente divertido de manejar. La Edición Evergreen de FUV es la realización de esa visión”. Arcimoto cree que el FUV tiene su nicho en el mercado de la movilidad urbana. Ahorra en combustible y mantenimiento y facilita el aparcamiento, lo que, unido a que es un vehículo divertido, silencioso y respetuoso con el medioambiente, le ponen en la lucha por los clientes que buscan algo más de comodidad de la que ofrecen las motocicletas eléctricas urbanas.

El FUV formará parte de un conjunto de vehículos construidos sobre la misma plataforma y que pueden emplearse para diferentes utilidades. Así, por ejemplo, existirá un vehículo de entrega rápida de paquetería, un vehículo de primeros auxilios o una variante Rapid Responder para respuesta rápida por parte de los cuerpos de emergencia. (Fuente: HibridosyElectricos.com)