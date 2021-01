Atlético, ante Quilmes, por el pase a semifinal Deportes 24 de enero de 2021 Redacción Por La “Crema” y el “Cervecero”, con el sueño de ascenso entre ceja y ceja, se enfrentan en el estadio de Newell’s desde las 18:20hs. Dirige Darío Herrera y televisa TyC Sports.

FOTO ARCHIVO A TODO O NADA. / Atlético enfrentará a Quilmes en Rosario sabiendo, ambos, que sólo sirve ganar.

Son dos equipos con historia. Mucha en la principal categoría de ascenso, donde se enfrentaron en unas cuantas ocasiones. Atlético de Rafaela y Quilmes sueñan con terminar la malaria de una vez por todas y poder volver a Primera. Sólo uno tendrá la chance de mantener viva la ilusión del ascenso.

Este domingo se verán las caras en uno de los encuentros de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional y el ganador, en caso de empate en tiempo reglamentario irán a penales, avanzará de ronda y jugará el próximo miércoles la semifinal. Nuevamente en estadio neutral y con rival a definir, también hoy.

La “Crema” y el “Cervecero” jugarán desde las 18.20 hs en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell’s Old Boys, con el arbitraje de Darío Herrera y la televisación en vivo y en directo de TyC Sports.

Los dirigidos por Walter Otta recibieron el beneficio de no jugar las etapas anteriores de este reducido por haber terminado segundos en su zona. Atlético hizo una buena campaña llegando a la última fecha con la posibilidad de jugar la final si le ganaba a Sarmiento de Junín, elenco que luego venció a Estudiantes de Río Cuarto y logró el ascenso. Fueron dos semanas de ‘descanso’ y la posibilidad de recuperar a varios que venían con diferentes molestias físicas. Quilmes viene de jugar el pasado jueves.

El elenco de Facundo Sava, que parecía uno de los más débiles por haber jugado en la zona de reválida por el segundo ascenso, dejó de lado todo tipo de especulación, eliminó a Agropecuario y luego a Defensores de Belgrano, dos equipos que hicieron una buena temporada, y ahora se lo debe mirar con otros ojos.

Con respecto a lo futbolístico, el DT albiceleste no confirmó el 11 inicial pero se espera que será el mismo que jugó gran parte del complemento ante Sarmiento. Con Ayrton Portillo por la derecha, saliendo Facundo Soloa, y en el puesto del ‘Colo’, Guillermo Funes. El defensor Fernando Piñero se recuperó de manera favorable de su esguince de tobillo y estará presente en la zaga.

Por el lado de Quilmes, ayer llevó a cabo un trabajo táctico y el entrenador dispuso de un cambio en relación al equipo titular que viene de jugar ante el ‘Dragón’: Emanuel Moreno por Ramiro Arias. Tampoco lo confirmó pero el poco tiempo de trabajo y la necesidad del resultado por cualquier otra cosa dan de suponer que serán los mismos.



Las probables formaciones y datos del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Fernando Piñero y Ángelo Martino; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Guillermo Funes y Matías Valdivia; Enzo Copetti y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Lucas Samaniego, Facundo Soloa, Rodrigo Castro, Alex Luna, Juan Cruz Esquivel y Germán Lesman. DT: Walter Otta.



QUILMES: Alejandro Medina; Martín Ortega, Alan Alegre, Carlos Matheu, Rodrigo Moreira y Emanuel Moreno; David Drocco y Adrián Calello; Justo Giani y Jonatan Bauman; y Mariano Pavone. Suplentes: Esteban Glellel, Jonás Acevedo, Leonardo Rolón, Emanuel Moreno, Francisco Ilarregui, Tomás Blanco y Leandro González. DT: Facudo Sava.



Estadio: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Darío Herrera.

Asistentes: Diego Romero y Alejo Castany.

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa.

Hora: 18.20

TV: TyC Sports