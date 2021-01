El federalismo del Gobierno y la señal contra las PASO

Por Mayra García *



(Especial de NA).- La promesa de profundizar el "federalismo" se repite en las prédicas de los presidentes argentinos desde tiempos inmemoriales y, en estos días, es una parte importante de los recursos discursivos del mandatario Alberto Fernández.

Fue el propio Fernández el que planteó la propuesta de llevar las reuniones de Gabinete a distintos puntos del país, una iniciativa que esta semana tuvo un encuentro cumbre en Chilecito, La Rioja, donde coincidieron ministros, funcionarios y gobernadores.

Allí, mandatarios provinciales del Norte argentino volvieron a exponer ante el Presidente un pedido que tiene consenso en todo el país: suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por única vez, a raíz de la pandemia de COVID-19.

Podría decirse con seguridad que este pedido es el primero que llega al Poder Ejecutivo con tan alto grado de consenso y "federalismo", ya que en él están de acuerdo tanto los peronistas como los mandatarios opositores.

¿Alcanzará esa voz casi unánime de los gobernadores para que Fernández priorice la solicitud "federal" y no tenga en cuenta las eventuales tensiones internas que esa decisión podría significar para el Frente de Todos?.

Sobre la medianoche de este viernes, se conoció la decisión del Presidente de incluir el "calendario electoral 2021" dentro de los temas autorizados para discutir durante las sesiones extraordinarias del Congreso. Aunque la suspensión no salga, el jefe de Estado ya cumplió con el primer paso necesario para lograr la modificación y envió una señal a las provincias.

A partir de esta decisión de habilitar su tratamiento en el Parlamento -algo que los gobernadores ya le habían pedido con énfasis en diciembre-, se abre la puerta a la discusión de la propuesta de suspensión de las primarias que presentó el diputado tucumano Pablo Yedlin.

"Hay un Gobierno de un Presidente y 24 gobernadores", fue la frase que eligió Fernández el miércoles en La Rioja, en otro de sus discursos con énfasis en la importancia que tiene para el poder central la palabra de los distritos y el trabajo en equipo.

Ahora bien, ¿qué piensa el jefe de Estado sobre la suspensión de las PASO? Todas las veces que le preguntaron evitó dar su opinión y adelantar una estrategia. Dijo que entiende el razonamiento de los gobernadores, pero que se trata de un tema que debe tratar el Congreso.

Los argumentos que defienden los gobernadores y que dice entender el Presidente son lógicos en un contexto de una pandemia mundial: ahorrar recursos -se estima un presupuesto de 13.000 millones de pesos para las PASO- y no exponer a los votantes al virus durante el acto eleccionario.

Sin embargo, omiten hablar del sentido político que tendría esa cancelación, ya que evitar las internas les daría más margen en sus territorios para manejar las listas de candidatos que se presentarán este año en los comicios legislativos de medio término.

El sector que menos se interesa en la suspensión de las internas es el kirchnerismo más duro, que observa como una conquista del gobierno de Cristina Kirchner la implementación de las primarias abiertas en todo el país. También, La Cámpora espera esa fecha del calendario electoral para dirimir los lugares en las nóminas en las provincias y en distritos bonaerenses de peso.

Por ahora, el Gobierno debe resolver primero la cuestión interna si quiere sacar la ley, sin perder de vista que a medida que pasan las semanas se hace más difícil que la suspensión se pueda concretar. Eso es porque existe un acuerdo no escrito entre todas las fuerzas de no modificar las reglas durante un año electoral en curso, y porque cada día está más cerca el inicio del calendario: en junio se debe cumplir con la presentación de alianzas.

Este jueves, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dio pistas sobre cuándo se definirá esta disyuntiva. "Hay que buscar el máximo consenso para tener una sola elección (en octubre). Si eso no es posible, lo que hay que tener es una decisión tomada. Lo que decidimos fue darnos un plazo de 21 días para definir el escenario electoral", explicó el chaqueño, un día después de ver al Presidente en Chilecito y volver a plantearle la cuestión.

Si finalmente hubiera consenso y todas las fuerzas integrantes del Frente de Todos quisieran avanzar en el mismo sentido, el oficialismo debería sortear otro escollo aún más difícil para cancelar las primarias: conseguir el apoyo de la oposición en el Congreso, algo que por el momento no parece posible.



(*) Jefa de la sección política de la agencia Noticias Argentinas (NA); [email protected]; @mayravgarcia.